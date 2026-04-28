Loppuivatko suodatinpussit? MTV: Näin voit korvata ne kotona

Suodatinpussien loppuminen ei automaattisesti tarkoita, etteikö kahvia voisi keittää. Kahviasiantuntijat kertovat MTV Uutisten haastattelussa vinkit, millä keinolla suodatinpussin voi korvata kahvinkeitossa.

Jos kotoasi ei löydy suodatinpusseja ja välttämättä haluat keittää kahvia, voit käyttää apuna talouspaperia. Käytännössä kahvinkeittimeen laitetaan suodatinpussin sijaan siis talouspaperi.

Kahvinvalmistaja Pauligin päämaistajan Marja Tourin mukaan vaihtoehto ei ole maun mukaan välttämättä paras mahdollinen. Ongelma liittyy siihen, että paperista voi tulla kahviin paperin makua.

Siksi suodatinpussin korvaaminen talouspaperilla ei ole suositeltavaa.

– Mutta ymmärrän hirveän hyvin tämän pakon, että kun ihminen tarvitsee kahvikupillisen, niin sitä tehdään keinolla millä hyvänsä, Touri toteaa MTV:lle.

Muitakin vaihtoehtoja on

Suodatinpussin voi hätätilanteessa korvata myös muilla keinoilla kuin talouspaperilla. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa jaetaan säännöllisesti erilaisia kahvinkeittovinkkejä.

Esimerkiksi servettejä voi käyttää tarvittaessa kahvinkeitossa suodatinpussin tilalla. Yksi vaihtoehto on keittää kahvia pannussa, jolloin suodatinpussia ei edes tarvitse.

Kaikki vaihtoehdot eivät kuitenkaan tuota yhtä puhdasta makua, ja erityisesti hienojakoinen poro voi päätyä kuppiin.