Lomalennon matkustajat jäivät koneeseen Venäjällä, kun pilotti värvättiin kentältä

Lomalento Venäjän Ufan kaupungista Turkin Antalyaan jäi maihin, koska lentokoneen perämies pidätettiin passintarkastuksessa ja vietiin Venäjän armeijan värväystoimistoon.

Lentoyhtiö Azur Airin matkustajia pidettiin kiitotiellä odottavassa koneessa noin kaksi tuntia. Tämän jälkeen heidät poistettiin koneesta.

Yhden matkustajan mukaan lentokoneen kaiuttimista annettiin ilmoitus, että lento on peruutettu perämiehen mobilisoinnin ja siitä aiheutuvan rajanylityskiellon takia.

Azur Air on vahvistanut asian venäläismedia RBC:lle. Tapaus sattui 30. syyskuuta.

– Lentoyhtiö sijoitti matkustajat hotelliin, tarjosi lämpimiä aterioita ja virvoitusjuomia, lentoyhtiöstä kerrotaan.

Unbelievable but true

An Azur Air flight failed to leave Ufa for Antalya because the co-pilot was detained at the passport control and mobilised. Passengers were kept on the runway for two hours and then kicked out of the plane ✈️ https://t.co/zQ8HLk4dl8

— Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) October 14, 2022