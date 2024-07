Lomailetko Ahvenanmaalla? Muista tärkeä asia

Moni matkailija ei tule ajatelleeksi, että Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä on tuontirajoituksia. Tulli muistuttaa tiedotteessa, että Ahvenanmaalta saapuvia matkailijoita koskevat tiukemmat tuontirajoitukset kuin EU-maista saapuvia, sillä Ahvenanmaa kuulu EU:n tullialueeseen mutta ei veroalueeseen. Myös Ahvenanmaalle mentäessä on tuontirajoituksia.

Matkailija saa tuoda Ahvenanmaalta muualle Suomeen veroitta saman arvon edestä tuomisia kuin EU:n ulkopuolelta. Matkustustavalla on väliä.

Jos matkailija palaa Ahvenanmaalta autolla tai omalla huvikäytössä olevalla vesi- tai ilma-aluksella, saa hän tuoda ostoksia henkilökohtaisissa matkatavaroissaan veroitta ja tullitta enintään 300 euron arvosta. Jos paluu tapahtuu kotiin lentäen tai laivalla, verottomuuden ja tullittomuuden arvoraja matkustajatuomisille on 430 euroa. Yllä mainitut arvorajat eivät koske alkoholia.

Ahvenanmaalta voi tuoda muualle Suomeen alkoholia ilman veroja vain saman verran kuin EU:n ulkopuolelta. Samoja määrärajoja noudatetaan silloin, kun matkustetaan Ahvenanmaalle ja viedään mukana muualta Suomesta ostettua alkoholia. Ruotsinlaivalla matkustavien kannattaa huomioida, että jos matkustaa laivalla muualta Suomesta vain Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta muualle Suomeen, ei laivalla myydä olutta ilman veroja kahta litraa enempää.

Eräiden tupakkatuotteiden matkustajatuontia Ahvenanmaalta muuhun Suomeen rajoittavat määrälliset rajoitukset. Myös sillä on merkitystä, onko kyseessä verollinen vai veroton tuonti. Tupakkatuotteiden matkustajatuontia Ahvenanmaalle rajoittavat lisäksi aikarajoitukset. Matkailijan kannattaa tutustua yksityiskohtaisiin ohjeisiin Tullin verkkosivuilla.

Ahvenanmaalta muualle Suomeen lähetetyt tavarat täytyy tullata. Jos matkailija unohtaa Ahvenanmaalle jotain tai haluaa muusta syystä lähettää omia tavaroitaan Ahvenanmaalta muualle Suomeen, on tavarat tullattava. Tämä koskee myös omia käytettyjä tavaroita, jotka on otettu alun perin mukaan matkalle. Tavaraa, joka on viety mukana ja palautetaan takaisin, kutsutaan palautustavaraksi.

Lisäksi, jos matkailija ostaa Ahvenanmaalla tavaran, jonka myyjä lähettää hänelle muualle Suomeen, on ostajan tullattava tavara ja maksettava arvonlisävero.

Vaikka lemmikin asiakirjoja ei vaadita kotimaan matkailussa, niin asiakirjat on aina hyvä olla mukana ja rokotukset kunnossa.