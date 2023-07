Lintuinfluenssa voi levitä ihmisiin

Etenkin villilintujen keskuudessa leviävä lintuinfluenssaa aiheuttava H5N1-tyypin virus voi levitä myös ihmisiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yksikön päällikkö Anna Katzin mukaan on mahdollista, että ihminen saa tartunnan infektoituneesta linnusta tai jostakin, mikä on tahriintunut sairastuneen linnun ulosteella.

– Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen Suomessa. Ihmisten keskuudessa ei ole todettu tautitapauksia, Katz sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Vaikka virus on todettu muuntautumiskykyiseksi ja se on tarttunut muihin nisäkäslajeihin, Katzin mukaan siihen on vielä todella paljon matkaa, että tauti alkaisi levitä ihmisten keskuudessa.

– Tässä kohtaa ei voida tehdä ennustetta siitä, että muuntuuko tauti ihmiseltä ihmiselle leviäväksi pandemiaksi, kukaan ei tiedä tähän vastausta, Katz sanoi.