Saksan kanslerin mukaan hyökkäys Puolaan paljasti ilmapuolustuksen haavoittuvuuden

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi Politicon mukaan tapahtuman osoittaneen, että Euroopan ilmapuolustusta on parannettava.

– Tämä Venäjän hallituksen täysin holtiton toiminta on osa pitkää provokaatioiden sarjaa, jota olemme nähneet kuukausien ajan Itämeren alueella ja koko Naton itäisellä laidalla. Tämä on erittäin vakava uhka rauhalle Euroopassa, Merz sanoi myöhään keskiviikkona Berliinissä.

Hänen mukaansa Venäjän väite, että kyseessä oli sattumaa tai onnettomuus ei ole uskottava.

Keskiviikon aamuyöllä Puola ampui alankomaalisten F-35 -hävittäjien avustuksella alas aallon venäläisiä lennokkeja, mikä näyttää olleen Venäjän presidentti Vladimir Putinin yritys testata Naton puolustusta. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan lennokkien alas ampumiseen käytettiin myös saksalaisia Patriot-järjestelmiä ja italialaista valvontakonetta.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi, että noin 19 Puolan ilmatilaan saapunutta lennokkia oli ilmeisesti lähetetty Valko-Venäjän alueelta. Lennokit olivat identtisiä Shahed-tyyppisten lennokkien kanssa, joita Venäjän joukot käyttävät usein hyökkäyksiin Ukrainaan.

– Nämä lennokit olivat selvästi tarkoituksella asetettu tälle kurssille, hän sanoi Saksan parlamentille.

Merzin mukaan tunkeutuminen osoitti, että Naton ilmapuolustusta Euroopassa on parannettava merkittävästi.

– Ensinnäkin haluan huomauttaa, että eurooppalainen ilmapuolustus, Naton ilmapuolustus toimi, mutta tietenkään ei niin hyvin kuin sen olisi pitänyt estää niin suuren määrän lennokkien pääsy Puolan ilmatilaan riittävän ajoissa, hän sanoi.

– Tämä käynnistää keskusteluja Naton sisällä. Se käynnistää myös keskusteluja Euroopan unionin sisällä, Merz jatkoi.