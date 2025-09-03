Saksan liittokansleri: Sotarikollinen Vladimir Putin ei aio lopettaa sotaa

– Hän (Vladimir Putin) on sotarikollinen. Tämä on kenties aikamme raain sota, sellaisessa mittakaavassa, jota nyt todistamme. Meidän on ymmärrettävä selvästi, miten sotarikollisia kohdellaan. Eikä tässä ole sijaa myönnytyksille, Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi Sat.1-televisiokanavalle Ukrinform raportoi.

Merz totesi, ettei hän näe mitään syytä luottaa Venäjän johtajan lausuntoihin. Hänen näkemyksensä mukaan Putin on valmis neuvotteluihin ”vain silloin, kun hän näkee niissä henkilökohtaista hyötyä”.

Tällä hetkellä Merzin mukaan sodan jatkaminen antaa Putinille kaikki edut.

– Alueelliset saavutukset Ukrainassa, keskustelut Euroopassa ja Amerikassa, tapa, jolla Yhdysvaltain presidentti ja muut maailman johtajat kohtelevat häntä.

Merz totesi, että tällä hetkellä Putinilla ei ole mitään syytä edetä kohti tulitaukoa, saati sitten rauhansopimusta.

– Meidän on luotava se syy. Sotilaallisesti tämä on vaikeaa. Mutta taloudellisesti se on mahdollista. Meidän on varmistettava, että Venäjä ei enää pysty ylläpitämään sotatalouttaan. Puhun taloudellisesta uupumuksesta, joka meidän on saavutettava – esimerkiksi tullien avulla niille, jotka edelleen käyvät aktiivisesti kauppaa Venäjän kanssa. Ja tässä palaamme taas Yhdysvaltoihin, Merz sanoi.

Vastatessaan kysymykseen Saksan mahdollisesta osallistumisesta tulitauon ylläpitämiseen, jos sellainen saavutetaan, Merz korosti, että ”ainakaan Saksassa ei ole tällaisia konkreettisia suunnitelmia”, ja että tällaiset keskustelut olisivat mahdollisia vasta tulitauon jälkeen ja vain Kremlin suostumuksella.

Liittokansleri totesi, että ”juuri nyt autamme Ukrainan armeijaa sen taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan.

– Tätä me teemme nyt, ja se on Ukrainan tärkein turvallisuustakuu – sekä nyt että tulevaisuudessa. Kaikesta muusta voidaan keskustella vasta, kun ainakin tulitauko on saavutettu. Siihen asti Ukrainaan ei ehdottomasti lähetetä joukkoja. Ja senkin jälkeen kyseenalaistaisin sen vakavasti Saksan liittotasavallan osalta.

Merz ilmaisi myös huolensa Saksan omasta turvallisuudesta, joka kohtaa päivittäisiä hybridi-iskuja Venäjältä.

– Kohtaamme vakavia uhkia turvallisuudellemme Venäjältä – sabotaasia, kyberhyökkäyksiä, merenalaisten kaapeleiden vaurioitumista ja paljon muuta. Tämä on nyt suurin huolenaiheeni: miten voimme torjua näitä uhkia. Kaikki muu on vain spekulaatiota tulevaisuudesta. Ja vielä kerran: jos koskaan saavutetaan tulitauko tai edes rauhansopimus, se on mahdollista vain Venäjän osallistumisella, ei ilman sitä, Merz korosti.