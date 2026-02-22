Liittokansleri: Naiivi pasifismi tänään edistää huomisen sotia

Saksan liittokansleri Friedrich Merz toistaa lausuntonsa Saksan Ukrainalle osoittamasta horjumattomasta ja ehdottomasta tuesta sen taistellessa Venäjää vastaan. Samalla Merz varoittaa hyökkääjän lepyttelemisestä, kertoo Ukrinform.

– Me seisomme ukrainalaisten rinnalla ilman mitään muttia. Emme tule koskaan hyväksymään, kuinka rikollinen Venäjän hallinto käy systemaattista sotaa Ukrainaa vastaan, vanhuksia, naisia ja lapsia vastaan, hän sanoo.

Merz tuomitsee myös voimakkaasti Venäjän propagandan, joka hänen mukaansa yhdistää Venäjän hyökkäyksen Ukrainaa vastaan “lähes sietämättömään natsipropagandaan ukrainalaisia kohtaan – kansaa, kohtaan, joka on kärsinyt saksalaisen ja venäläisen tyrannian alla tavalla kuin ei lähes muu maailmassa.”

Venäjän sota Ukrainaa vastaan on hänen mukaansa koe, jolla voimme testata arvojamme ja päättäväisyyttämme. Merz kehottaa ihmisiä muistamaan historian opetukset.

– Lepyttely ei luo rauhaa. Se vain rohkaisee hyökkääjää.

Liittokansleri myös korostaa, että naiivi pasifismi tänään edistää huomisen sotia.