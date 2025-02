Liikennekäytöstä poistetulla autolla ajelu voi tulla hyvin kalliiksi

Kaikkia tapauksia ei tavoiteta nykyisen valvonnan keinoin. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei pääsääntöisesti saa ajaa metriäkään, ei edes omalla pihalla, toteaa Liikennevakuutuskeskus.

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo on käyttökiellossa, mutta silti osa päätyy takaisin liikenteeseen luvatta, ilman ilmoitusta uudelleenkäyttöönotosta. Liikennekäytöstä poistettujen ja liikenteessä kiinni jääneiden ajoneuvojen määrä nousi viime vuonna ennätyslukemiin, nousua edelliseen ennätykseen vuodelta 2022 on kolmisenkymmentä ajoneuvoa.

Noin kolmasosa liikennekäytöstä poistetuista ajoneuvoista on myös vakuuttamatta. Liikennevakuutus on lakisääteinen eli pakollinen lähes kaikille moottorikäyttöisille ajoneuvoille. Vakuutus antaa turvan kolaritilanteessa korvaamalla vastapuolelle ja sivullisille tapahtuneet henkilö- ja omaisuusvahingot sekä kuljettajan omat henkilövahingot.

– Liikennevakuutus kantaa valtaosan taloudellisista murheista, joita kolarista aiheutuu. Vahingon aiheuttajan ei tarvitse korvata muille aiheuttamiaan vahinkoja itse, vaan ne maksetaan liikennevakuutuksesta. Vakavissa vahingoissa omaisuus- ja henkilövahinkojen korvaukset voivat nousta jopa miljooniin, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen muistuttaa.

Lusmuilu käy kukkarolle

Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajaminen voi tulla kalliiksi. Jos vakuutus on ollut keskeytettynä liikennekäytöstä poiston aikana, laskuttaa vakuutusyhtiö vakuutusmaksun korotettuna.

Jos taas ajoneuvo on ollut kokonaan vakuuttamatta, perii Liikennevakuutuskeskus vakuuttamattomuusmaksun, joka on pahimmillaan jopa kolme kertaa vastaavan vakuutusmaksun suuruinen. Maksut peritään koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut vakuuttamatta, vaikka sillä olisi ajettu luvatta vain yhtenä päivänä.

– Vakuuttamattomuusmaksu määräytyy riskilaskelmien perusteella, eikä siihen vaikuta esimerkiksi henkilön omat bonukset. Maksun luonne on toimia sanktiona, ja takautuvat maksut voivatkin tulla erittäin kalliiksi, varsinkin jos vakuuttamattomuusaika on ollut pitkä, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen muistuttaa.

Vakuuttamattomalla ajoneuvolla aiheutettuja kolareita tapahtuu vuosittain useita satoja, ja vahinkoja korvataan miljoonilla euroilla. Kun vakuuttamaton ajoneuvo kolaroi, korvaa Liikennevakuutuskeskus tilanteen muiden osapuolten henkilö- ja omaisuusvahingot.

Nämä korvaukset katetaan osittain Liikennevakuutuskeskuksen perimillä vakuuttamattomuusmaksuilla. Liikennevakuutuskeskus toimii liikennevakuutusjärjestelmän turvaverkkona pitäen huolen siitä, että syyttömät saavat lakisääteiset korvaukset.