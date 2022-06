Liettuasta kuittaus: Mitä jos Smolensk kuuluisi meille?

Venäjän duumassa on esitetty Neuvostoliiton johdon Liettualle antaman itsenäisyystunnustuksen peruuttamista, mistä Verkkouutiset kertoo tässä. Liettuan parlamentin Seimasin kansanedustaja Matas Maldeikisilla on vastaehdotus:

– Jos Venäjä peruu vuonna 1991 antamansa tunnustuksen Liettuan itsenäisyydelle, Liettua irtisanoo Poljanovkan rauhan vuodelta 1634 ja vaatii, että [Vladimir] Putin tunnustaa Vladislav IV Vaasan käskyvallan ja palauttaa kaikki miehitetyt alueet [Liettuan] suuriruhtinaskunnalle. Smolensk on Liettuaa! kirjoittaa Maldeikis ja lisää perään:

– Hei Emmanuel Macron ja Olaf Scholz, soittakaa minulle niin neuvotellaan, kansanedustaja vitsailee.

Liettuan suuriruhtinaskunta ja sittemmin Puola-Liettua (1263–1795) oli Itä-Euroopan suurvalta, joka suurimmillaan ulottui Itämereltä Mustalle merelle kattaen Valko-Venäjän, osan Länsi-Venäjästä ja lähes koko nykyisen Ukrainan.

Maldekisin vitsailun voi nähdä myös kommenttina Vladimir Putinille, joka vaikuttaa näkevänsä itsensä ”vanhoja venäläisiä alueita” Venäjän osaksi palauttavana uutena Pietari Suurena (1672–1725), mistä Verkkouutiset on kertonut tässä.

If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE

— Matas Maldeikis MP 🇱🇹 (@MatasMaldeikis) June 9, 2022