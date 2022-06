Venäjällä esitetään Liettuan itsenäisyyden kieltämistä lailla

Venäjän parlamentin alahuoneessa eli valtioduumassa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää edustava Jevgeni Fjodorov on jättänyt lakiesityksen, jossa esitetään duuman kumoavan lailla Neuvostoliiton korkeimman päättävän elimen eli valtioneuvoston 6. syyskuuta 1991 antama tunnustus Liettuan itsenäisyydelle.

Fjodorov perustelee lakiesitystään sillä, että Venäjän federaatio on tunnustettu Neuvostoliiton seuraajavaltioksi. Maaliskuussa 1991 järjestetyssä kansaäänestyksessä Venäjä tuki Neuvostoliiton säilyttämistä yhtenäisvaltiona. Baltiaan maat boikotoivat kyseistä kansanäänestystä.

Liettua oli palauttanut itsenäisyytensä jo maaliskuussa 1990, mutta ei ollut saanut sille kansainvälistä tunnustusta. Elokuun 1991 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen aikana Viro ja Latvia palauttivat itsenäisyytensä.

Kokonaisuutena hahmotetut Baltian maat alkoivat saada kansainvälisiä tunnustuksia itsenäisyydelleen ja Neuvostoliitto tunnusti Baltian maat itsenäisiksi lopulta 6. syyskuuta 1991. Jo ennen tätä Venäjän SFNT eli Venäjän federaatio oli tunnustanut Baltian maiden itsenäisyyden heti ensimmäisten joukossa.

Fjodorovin esityksen mukaan neuvostojohtaja Mihail Gorbatšovin johtaman valtioneuvoston tekemä päätös oli laiton.

Lakiesitys on ilmeisesti reaktio Liettuan parlamentin Seimasin toukokuussa 2022 antamaan julistukseen, jonka mukaan Venäjä on terroristivaltio ja sen toimet Ukrainassa vastaavat kansanmurhaa.

