Liettuan ulkoministeri: Pelkomme esti lukemattomien henkien pelastamisen

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis toteaa viestipalvelu X:ssä, että länsimaiden tulisi nyt myöntää olleensa väärässä eskalaatio-pelkonsa suhteen.

Landsbergis muistuttaa, kuinka Venäjän hyökkäyssodan aikaan kaikkea tukea on pidetty ”eskalaationa”, alkaen kypäristä ja päättyen F-16 -hävittäjiin.

– Ja mitä tapahtui? Ei mitään, hän toteaa.

Ulkoministeri nostaa esimerkin pelon vaikutuksista myös Venäjän kahden vuoden välein järjestämistä Zapad-sotaharjoituksista. Vuoden 2009 harjoituksessa Venäjä ja Valko-Venäjä vaikuttivat harjoittelevan hyökkäystä Baltian maahan. Harjoituksen skenaariossa Varsovaa uhattiin ydiniskulla, mikäli Puola puuttuisi asiaan.

– Joten jos kysyisitte minulta, että pelkäänkö tätä, vastaisin, etten voisi elää jos pelkäisin. Ihmiset kotimaassani eivät voisi elää, jos he pelkäisivät, Landsbergis toteaa.

– Meidän täytyy luottaa, että olemme valmiina vastaiskuun, että meillä on vastaus mihin tahansa eskalaatioon, sillä muuten (Vladimir) Putinilla on etulyöntiasema, hän jatkaa.

Landsbergisin mukaan meidän on siis suunniteltava voittoa, vaikka osa sen edellyttämistä asioista onkin epäkäytännöllisiä toimittaa, ylläpitää ja kouluttaa.

F-16 -koulutuksen olisi voinut aloittaa jo vuosi sitten ja Leopardien suhteen olisi voitu säästää puoli vuotta, hän toteaa.

– Kuinka monta henkeä olisimme voineet pelastaa Ukrainassa? Lukemattomia. Mutta pelko esti meitä. Nyt, jos myönnämme pelkomme olleen laskettu väärin, saatamme yhä pelastaa henkiä. Tämä on pointtini.

How many lives could we have saved in Ukraine? Countless. But fear constricted us. Now, if we admit that our fear was miscalculated, we might save lives. That is my point. 8/8

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) August 22, 2023