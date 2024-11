Liettuan koneturmasta laaja tutkinta: Mustat laatikot vielä avaamatta

Liettuan lentokentän lähelle maanantaina aamulla tuhoutuneen rahtikoneen tutkinta on laaja ja kansainvälinen, kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT.

Vilnan poliisipäällikkö Arūnas Paulauskas ja Liettuan oikeusministeriön onnettomuustutkintalautakunnan johtaja Laurynas Naujokaitis kertoivat asiasta Dienos tema -ajankohtaisohjelmassa.

– Tällä hetkellä neljä tutkijaa on matkalla Saksasta, kaksi Espanjasta ja yhteensä kaksitoista Yhdysvalloista. Neljä saapuu NTSB:lta, kolme liittovaltion ilmailuhallinnosta ja viisi Boeingilta, Naujokaitis kertoi.

Yhdysvaltalaisten suuri määrä johtuu paikallisesta lainsäädännöstä sekä siitä, että liettualaisen asuintalon pihaan pudonnut kone oli yhdysvaltalaisen Boeingin valmistama Boeing 737-400.

– Suuremmissa lentoturmissa kaikki pyrkivät mahdollisuuksien mukaan aina vierailemaan turmapaikalla, mutta Liettuan viranomaiset kuitenkin johtavat tutkintaa, Naujokaitis selitti.

Tässä tutkinnassa ei ole vielä toistaiseksi käynyt ilmi, mikä turman aiheutti. Ilmailuharrastajien maanantaina päivällä verkossa julkaisema lentäjien keskustelu Liettuan lennonjohdon kanssa ennen turmaa koneen saatua laskeutumisluvan vaikutti tavanomaiselta.

Poliisipäällikkö Arūnas Paulauskas kertoi pystyneensä keskustelemaan sairaalassa lyhyesti lennolla olleen liettualaisen miehistön jäsenen kanssa. Alustavassa kuulemisessa oli käynyt ilmi, ettei lennolla ollut miehistön jäsenen mukaan savua tai tulta tai mitään muutakaan sellaista, joka olisi voinut selittää tapahtuneen. Muiden miehistön jäsenien tila on vakavampi, eikä heitä ole vielä päästy jututtamaan.

Maanantaina illalla poliisipäällikkö Paulauskasilla ei vielä ollut tiedossa, että turmakoneen mustia laatikoita olisi saatu haltuun koneen hylystä.

– Ne ovat jossain koneen jäänteissä. Tietääkseni ne on suojattu hyvin, mutta me odotamme niiden tutkintaan asiantuntijoita, Paulauskas sanoi.

DHL:n rahtia kuljettanut espanjalaisen Swift Airin kone oli saapumassa Vilnaan Saksan Leipzigista. Leipzigin kentällä kävi kesällä ilmi vakava sabotaasiepäily, kun Vilnasta lähetetty ja Britannian Birminghamiin matkalla ollut kuljetus syttyi palamaan. Paljastui, että paketissa ollut sytytin oli laukaissut sen. Lento, jolle paketti oli menossa, oli myöhässä. Näin syntyi epäily, että lähetyksen oli ollut tarkoitus syttyä ilmassa. Tämä olisi aiheuttanut rahtikoneelle lentoturman.

Tästä syystä tahallisesti aiheutettujen turmien riskiä rahtilentoliikenteessä on viime aikoina pidetty erittäin korkeana. Kun vieläpä edellinen julkisesti tiedossa olevassa lentosabotaasiyrityksessä syttymään tarkoitettu paketti on kulkenut samalla reitillä vaikkakin toiseen suuntaan, on vaikeaa uskoa sattumaan.

Toistaiseksi Liettuan viranomaiset eivät kuitenkaan ole löytäneet turmakoneen tutkinnassa viitteitä siitä, että jokin ulkoinen tekijä olisi aiheuttanut Swift Airin putoamisen tai epäonnistuneen laskeutumisen kiitoradan lähistöllä sijaitsevan talon pihaan.

– Teoreettisesti ottaen syyt voivat olla hyvinkin vaihtelevia, vastasi poliisipäällikkö Paulauskas kysymykseen syttyvästä tai räjähtävästä rahdista ja jatkoi:

– Radiotaajuuksien häirinnästä laitteistoon vaikuttamiseen tai kuten sanottu, siihen että samankaltaiset rahtipaketit olisivat jotenkin päässeet koneeseen ja olisivat aiheuttaneet tapahtumia. Nämä eivät tosiaan ole niitä tutkintalinjoja, joita voisi sulkea pois, mutta tämänpäiväisen tiedon perusteella ne eivät näytä kaikkein todennäköisimmiltä. Totta kai niitä selvitetään, mutta yleiskuva on, että kyseessä ei ollut ulkoisista vaikuttimista johtunut onnettomuus.