Liettuan ex-ulkoministeri: Venäjän voitto Ukrainassa johtaisi uusiin sotiin

Liettuan entinen ulkoministeri Gabrielius Landsbergis varoittaa, että jos Vladimir Putin onnistuisi julistautumaan Ukrainan sodassa voittajaksi, johtaisi se uusiin sotiin niin Ukrainassa ja muuallakin. Landsbergis kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Aiemmin keskustaoikeistolaisen Kotimaan liiton puheenjohtajana, kansanedustajana ja europarlamentaarikkona toiminut Landsbergis on politiikassa korostanut Ukrainan avustamisen tärkeyttä, tiiviimpää Nato-yhteistyötä sekä parempia suhteita Taiwaniin.

Landsbergis kertoo vierailleensa Münchenin turvallisuuskonferenssissa ja lähteneensä sieltä apein mielin.

Yhdysvallat kertoi konferenssissa tulevista aikeistaan, eivätkä ne näytä Landsbergin mukaan hyvältä Euroopan kannalta. Ukrainalle huolestuttavinta on, ettei maa voi enää luottaa Yhdysvaltojen apuun.

– Yhdysvaltain presidentti haluaa sopimuksen ja nopeasti. Nopeat sopimukset maksavat ostajille enemmän, eikä Yhdysvallat halua maksaa laskua, Landsbergis sanoo.

– Lopulta Ukraina joutuu siis maksamaan hinnan.

Yhdysvallat vaikuttaa haluavan vetäytyä roolistaan Euroopan turvallisuuden takaajana. Keskusteluja käydään joukkojen vetämisestä pois sekä muita mantereita koskevien asioiden priorisoinnista.

Landsbergisin mielestä Yhdysvaltojen nykyhallinto ei näe EU:ta kuten aiemmin. Kulttuurisesti se kokee enemmän hengenheimolaisuutta eurooppalaisiin liikkeisiin, jotka tavoittelevat EU:n tuhoa.

– Tämä nostaa esiin huolestuttavan kysymyksen: Mitkä ovat Yhdysvaltain intressit Euroopassa? Landsbergis kysyy.

Yleisesti kaikki tämä tapahtuu Euroopan kannalta huonoon aikaan.

Landsbergis varoittaa, että Donald Trumpin ja Vladimir Putinin välisissä neuvotteluissa voi syntyä sopimus. Putin on tällä hetkellä vahvassa neuvotteluasemassa, ja voi vaatia lähes mitä tahansa: Vaaleja Ukrainaan, miehitettyjen alueiden haltuunottoa, Ukrainan julistamista neutraaliksi. Jos Trump suostuu näihin ehdotuksiin, Putin voi julistautua sodan voittajaksi.

– Hän sanoo, että tämän hän halusi saavuttaa ja tämän hän sai, Landsbergis ennustaa.

Euroopalle tällaisen sopimuksen vaikutukset olisivat karut.

– Presidentti Trump jättää tämän kuollutta kissaa muistuttavan sopimuksen Euroopan ovelle ja sanoo, että ottakaa tai jättäkää, Landsberg arvelee.

– Sen jälkeen Euroopan on päätettävä, puolustaako Ukrainaa ja kannattaako sopimuksen hylkäämistä vaiko ei.

Landsbergis huomauttaa, että nyt neuvotteluja käydään Ukrainan ja Euroopan yli Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. EU voisi neuvotella itse, jos sillä olisi jotain tarjottavaa, kuten rahaa, joukkoja tai Ukrainalle polku EU-jäsenyyteen.

Euroopalla on Landsbergisin mukaan kyky vastata haasteeseen, mutta poliittinen tahto puuttuu. Päättämättömyys johtaa vain yhteen lopputulokseen, ja se ei tule olemaan kaunista.

Aika onkin loppumassa.

Liettualaispoliitikko varoittelee, että jos Eurooppa ei ryhdistäydy, Ukrainan on turvauduttava itseensä ja pieneen joukkoon samanmielisiä maita. Samalla turvattomuus kasvanee Euroopassa.

– Putin rohkaistuu, joka tarkoittaa lisää sotaa Ukrainassa, Moldovassa, Georgiassa ja muuallakin.

Yksi uhkakuva on, että Kiina selviäisi tapahtumista voittajana ja saisi vahvemman otteen Euroopan maista.

– Jos Yhdysvallat ja Eurooppa eivät tarjoa turvallisuutta Ukrainalle, Kiina saattaa täyttää tyhjiön ja käyttää vipuvarttaan Venäjää vastaan. He voisivat tarjota Trumpiakin paremman sopimuksen, Landsbergis pohtii.

Ukraina voisi tarjota Kiinalle esimerkiksi satamia, maataloustuotteita ja roolin maan jälleenrakennuksessa. Euroopasta saattaisi löytyä myös tukea tälle lähestymistavalle, joka erottaisi Yhdysvallat Euroopasta samalla tavalla kuin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Henry Kissinger Neuvostoliiton ja Kiinan 1970-luvulla.

Jos Kiina korvaisi Yhdysvallat Euroopan itäosan puolustajana, tulisi näistä maista kuitenkin yhä riippuvaisempia Kiinasta.

Voiko tällaista katastrofia enää estää? Landsbergis uskoo sen olevan mahdollista.

– Toivoni on Euroopassa ja siinä, että nousisi [Winston] Churchillin tahdonvoimalla varustettu johtaja, jolla on sisua sanoa ettemme antaudu, puolustamme Eurooppaa Ukrainasta Portugaliin asti, Landsbergis maalailee.

Landsbergis myöntää, että hänen ehdotuksensa johtanee vereen, raatamiseen ja kyyneliin, mutta vaihtoehtona on jälleenrakentaa koko manner uuden tuhoisan sodan jälkeen. Se olisi paljon vaikeampaa ja kalliimpaa.

– Mutta olemme tehneet sen aiemmin ja voimme tehdä sen uudelleen, Landsbergis päättää.

Once again I am leaving the Munich Security Conference in a low mood. Amongst all the noise, the US signalled their plans for Europe, so things are becoming clearer. But things are clearly not good.

This is what we now know, and what we now have to do about it:🧵1/17

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 15, 2025