Liettua määräsi nopean toiminnan joukot korkeaan valmiuteen

Liettua on asettanut nopean toiminnan joukkonsa korkeaan valmiustilaan Venäjän ilmoittaman osittaisen liikekannallepanon vuoksi.

Maan puolustusministeri Arvydas Anusauskas kutsui Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätöstä riskialttiiksi valinnaksi ja sanoi sen voivan johtaa poliittiseen kaaokseen.

– Koska Venäjän sotilaallinen mobilisaatio tulee tapahtumaan lähellä omia rajojamme (Kaliningradin alueella), niin Liettuan nopean toiminnan joukkoja asetetaan tällä hetkellä korkeaan hälytystilaan estääksemme kaikenlaiset provokaatiot Venäjältä, puolustusministeri kirjoittaa Twitterissä.

Hän kehottaa kaikkia Ukrainaa tukevia valtioita kiihdyttämään modernin sotakaluston toimituksia. Arvydas Anusauskasin mukaan Ukraina puolustautuu parhaillaan kansanmurhaa vastaan.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan maan keskiviikkona aloittama osittainen liikekannallepano koskee 300 000 reserviläistä.

LUE MYÖS:

Havainto Kremlin päätöksestä: Rintamalla olevien taistelutahto voi romahtaa (VU 21.9.2022)

As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.

The response of all the countries supporting Ukraine 🇺🇦 to Putins announced partial mobilization will be a new flow of modern military equipment for the Ukrainian nation defending itself from genocide. #РазомДоПеремоги

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022