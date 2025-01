Liekkimeret riehuvat Los Angelesissa – ”Näyttää kirjaimellisesti helvetiltä”

Kymmenet tuhannet ihmiset on määrätty evakuoitavaksi, kun hallitsemattomaksi kasvaneet metsäpalot etenevät Los Angelesin Pacific Palisadesissa. Palojen takia useat kodit ovat tuhoutuneet. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Tulipalojen kerrotaan etenevän nopeaa tahtia. Palot ovat levinneet laajalle alueelle ja CNN:n mukaan palot ovat tuhonneet jo 2 900 hehtaarin kokoisen alueen. Los Angelesiin on julistettu hätätila.

Tulipaloista on jaettu runsaasti kuva- ja videomateriaalia sosiaalisessa mediassa. Tämän jutun lopussa on nähtävillä videomateriaalia, joka näyttää tulipalon aiheuttamat tuhot.

– Tämä näyttää kirjaimellisesti helvetiltä, eräs käyttäjä kommentoi X:ssä.

Viranomaiset varoittavat myös tilanteen pahenemisesta ”tornadon kaltaiseksi”. Tilanne voi pahentua alueelle ennustettujen tuulenpuuskien seurauksena, mikä heikentää palomiesten työskentelyä sammutustöissä.

Los Angelesissa on syttynyt kaksi muuta tulipaloa. Toinen tulipaloista sai alkunsa Altadenassa, joka on polttanut jo 600 hehtaarin alueen. Tulipalo on johtanut useiden ihmisten kotien tuhoutumiseen ja evakuointeihin. Lisäksi San Fernandon pohjoispuolella on levinnyt sadan hehtaarin laajuinen tulipalo.

Arvioiden mukaan yli 200 000 kotia ja rakennusta on ilman sähköä eri puolilla piirikuntaa.

Aerial view of Los Angeles. Photos that unfortunately go hard. pic.twitter.com/ch1FFtrqJH — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 8, 2025

🚨#BREAKING: The Los Angeles Fire Department has issued an emergency message urgently calling on all available personnel and individuals with firefighting experience to join the fight against the Pacific Palisades Fire. This wildfire is at zero containment and continues to spread… pic.twitter.com/bzrtGGJ9le — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 8, 2025

Heavenly Father, we lift up the families impacted by the fires in Los Angeles. Comfort those who have lost homes and loved ones, bring healing to the injured, and strengthen first responders. Provide peace, protection, and provision for every need. May Your presence bring hope… pic.twitter.com/ivXiN8wr5O — American Citizen 🇺🇸 (@realtalkstruth) January 8, 2025

🚨 #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

Palisades fires are blazing Hopefully people and animals can

get out of harms way! Los Angeles California is on fire

again… I’m praying send your prayers! pic.twitter.com/Ck4x9kp3VU — Jakey (@JacobBaker613) January 8, 2025