Lidl tuplasi tämän tuotteen hinnan – Yle: Näin toimivat Kesko ja S-ryhmä

Lidl on lyhyessä ajassa korottanut muovikassien hinnat kaksinkertaisiksi. Viime vuoden maaliskuussa kauppaketju nosti muovikassien hinnan 30 sentistä 39 senttiin ja tämän vuoden tammikuussa 59 senttiin.
Yle kertoo, että S-ryhmän ja Keskon kaupat aikovat seurata perässä. Ne nostavat tästä kuusta lähtien muovikassin hinnan 50 senttiin. Aiemmin muovikassi maksoi esimerkiksi Citymarketeissa 35 senttiä.
Molemmat ruokakauppaketjut kertovat, että asiakkaat ostivat viime vuonna aiempaa vähemmän muovikasseja. Nyt ostoksia tekevistä enää noin 20 prosenttia ostaa muovikassin. EU:n asettama tavoite on, vuoden aikana ostettaisiin korkeintaan 40 muovikassia per henkilö.
Myös S-ryhmän ja Keskon kaupat nostivat muovikassin hintaa edellisen kerran keväällä 2025.