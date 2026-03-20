Kauppa nosti muovikassin hintaa, ostot vähenivät selvästi

Kauppaketju Lidl nosti muovikassien hinnan 39 sentistä 59 senttiin tammikuussa. Tällä on ollut suuri vaikutus muovikassien myyntiin. Uudistuksen jälkeen muovikasseja on myyty viikkotasolla 15 prosenttia vähemmän hinnannostoa edeltävään aikaan verrattuna. Muovikassittomien ostoskertojen määrä on kivunnut jo 80 prosenttiin.

Hinnankorotuksen tarkoituksena on ohjata kuluttajat käyttämään jo olemassa olevia kasseja. Paperikassien myynti kasvoi muovikassien hinnankorotuksen jälkeen, mutta kokonaisuudessaan kassien myynti on Lidlin mukaan laskenut.

– Muistutamme myymälässä siitä, että oma kassi on paras kassi. Ei ole väliä, käyttääkö kestokassia, kangaskassia vai vaikkapa jo aiemmin käytettyä muovikassia. Olemassa olevaa kassia käyttämällä säästyy sekä rahaa että luonnonvaroja. Iloksemme näyttää siltä, että yhä useampi onkin käyttänyt kauppareissullaan jo olemassa olevaa kassia, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula tiedotteessa.

Tämä on vuoden sisään jo toinen kerta, kun Lidl nosti muovikassin hintaa. Maaliskuussa 2025 muovikassin hinta nostettiin 29 sentistä 39 senttiin. Samassa yhteydessä paperikassin hinta laskettiin 25 senttiin. Maaliskuun 2025 jälkeen muovikasseja on myyty Lidlissä kokonaisuudessaan noin 11 prosenttia vähemmän.

Muovikassien käyttöä pitää vähentää, koska muovikasseja ja muuta muovia päätyy luontoon liian usein. Siellä ne ovat haitaksi eläimille ja saattavat päätyä vesistöihin. EU-lainsäädännön tavoite vuosittaiselle muovikassien määrälle henkilöä kohden on 40 kassia. Tällä hetkellä suomalainen käyttää vuodessa yli 60 kassia.