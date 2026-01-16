Lidl tekee kovan korotuksen muovikassin hintaan

Lidl kertoo tekevänsä rajun toimen muovikassien kulutuksen vähentämiseksi. Kassin hinta nousee 59 senttiin.
Suomalaiset ostavat muovikasseja edelleen liikaa, mikä on luonnon kannalta huono uutinen – muovi on yksi yleisimmin luonnosta löytyvä roska.
Muovikassien ostaminen on vähentynyt, mutta muutos tapahtuu liian verkkaisesti, tiedotteessa todetaan. Lidl pyrkii uudella hinnankorotuksella ohjaamaan muiden kassivaihtoehtojen pariin ja näin vauhdittaa muovikassien käytön vähentämistä nostamalla kassin hinnan 59 senttiin tiistaina 20. tammikuuta.
Maaliskuussa 2025 kauppaketju korotti muovikassin hinnan 30 sentistä 39 senttiin. Toimen myötä muovikasseja onkin jo ostettu vähemmän: muovikassittomien ostokertojen määrä kasvoi hinnannoston jälkeen muutamassa kuukaudessa 3,7 prosenttiyksikköä ja on asettunut reilun 77 prosentin tuntumaan.
EU-lainsäädännön asettamasta 40 kassin vuosittaisesta tavoitteesta henkilöä kohden ollaan kuitenkin vielä kaukana.