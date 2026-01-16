Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Espoossa Nöykkiön Lidl arkistokuvassa. LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

Lidl tekee kovan korotuksen muovikassin hintaan

  • Julkaistu 16.01.2026 | 15:59
  • Päivitetty 16.01.2026 | 16:02
  • Kauppa
Kassien hinta on jatkossa 59 senttiä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Lidl kertoo tekevänsä rajun toimen muovikassien kulutuksen vähentämiseksi. Kassin hinta nousee 59 senttiin.

Suomalaiset ostavat muovikasseja edelleen liikaa, mikä on luonnon kannalta huono uutinen – muovi on yksi yleisimmin luonnosta löytyvä roska.

Muovikassien ostaminen on vähentynyt, mutta muutos tapahtuu liian verkkaisesti, tiedotteessa todetaan. Lidl pyrkii uudella hinnankorotuksella ohjaamaan muiden kassivaihtoehtojen pariin ja näin vauhdittaa muovikassien käytön vähentämistä nostamalla kassin hinnan 59 senttiin tiistaina 20. tammikuuta.

Maaliskuussa 2025 kauppaketju korotti muovikassin hinnan 30 sentistä 39 senttiin. Toimen myötä muovikasseja onkin jo ostettu vähemmän: muovikassittomien ostokertojen määrä kasvoi hinnannoston jälkeen muutamassa kuukaudessa 3,7 prosenttiyksikköä ja on asettunut reilun 77 prosentin tuntumaan.

EU-lainsäädännön asettamasta 40 kassin vuosittaisesta tavoitteesta henkilöä kohden ollaan kuitenkin vielä kaukana.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)