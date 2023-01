Li Andersson: Kokoomuksen leikkaukset ”mustaa magiaa”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson arvostelee Facebookissa kokoomuksen hiljattain julkaisemaa talouspoliittista ohjelmaa.

Kokoomuksen mukaan seuraavan vaalikauden aikana valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien taloutta on tasapainotettava kuudella miljardilla eurolla.

Andersson kuvailee kokoomuksen esittämää tasapainoitusta ”rajuksi”.

– Summa on niin suuri, että se vahingoittaa väistämättä yhteiskuntamallimme rakenteita ja hyvinvointimme perustaa.

Kokoomus sanoo ohjelmassaan, ettei se sulje mitään kohdetta säästötoimenpiteiden ulkopuoluelle, mutta koulutuksen, puolustuksen, oikeuslaitoksen ja turvallisuuden määrärahat ovat puolueen ”erityissuojelussa”.

Andersson arvioi, että tämä tarkoittaa säästöjä sote-menoista.

– Jos ajatusleikin vuoksi hyväksymme ajatuksen, että kokoomus tällä kertaa pitäisi lupauksensa ja ei leikkaisi koulutuksesta, jää puolueen ainoaksi vaihtoehdoksi käytännössä leikata miljardeja nyt jo lisäresurssien tarpeessa olevilta sosiaali- ja terveyspalveluilta sekä sosiaaliturvasta, hän kirjoittaa.

Kokoomus esittää lisäksi toimia, joilla hillittään sote-menojen kustannusten kasvua.

– Rahoitusmallilla on ohjattava alueita parhaiden käytänteiden käyttöönottoon kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi Hyvinvointialojen liitto HALI ( 2022 ) on laskenut, että mikäli kallein kuntapuolikas olisi päässyt yksikkökustannuksissa mediaanikunnan tasolle, olisi julkisessa taloudessa saavutettu miljardin euron säästö tinkimättä palvelutasosta. Toimiva monituottajamalli parantaa tuottavuutta ja palveluiden laatua, kokoomuksen ohjelmassa todetaan.

Li Andersson tyrmää ehdotuksen.

– Tällä epämääräisellä mustalla magialla kokoomus hävittäisi jälleen vielä yhden miljardin (1 000 miljoonaa) kansalaisten kipeästi tarvitsemista sosiaali- ja terveyspalveluista, hän kirjoittaa.

Hyvinvointiyhteiskunta on vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan vaarassa.

– Kokoomuksen leikkauslista on hätkähdyttävä. Onneksi sille on vaihtoehto! Me vasemmistossa tiedämme, että valtion taloutta voi tasapainottaa myös oikeudenmukaisesti.