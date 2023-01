Leopardit mukana harjoituksessa Etelä-Suomessa

Eteläisen Suomen valmiusyksiköt ovat harjoitelleet Uudenmaan alueella kuluvan viikon aikana.

Kaartin jääkärirykmentti johtaa perjantaihin asti kestävää valmiusyksiköiden harjoitusta Helsingissä, Hangossa ja Raaseporissa. Joulukuussa valmiusvastuun ottaneet yksiköt harjoittelevat erilaisia taistelumenetelmiä, erikoisjoukkojen vastaista toimintaa ja kohteiden suojaamista.

– Leopardit ja muu panssarikalusto ovat kuin kotonaan etelärannikon maastossa, Kaartin jääkärirykmentti tiedottaa Twitterissä.

Mukana on myös reserviläisiä, joiden mukana on rannikkojääkäreitä Uudenmaan prikaatin johtamassa osaharjoituksessa. Maavoimien tiedotteen mukaan se on osa koulutussuunnitelman mukaista vuosittaista harjoittelua.

Joukot liikkuvat maastopuvuissa ja heidän varustukseensa kuuluu rynnäkkökivääri. Kouluttajilla on päällään keltaiset huomioliivit. Joukot siirtyvät harjoituskohteisiin puolustusvoimien ajoneuvoilla, joiden joukossa on myös panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja.