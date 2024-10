Leopard yllätti droneja tarkkailevat venäläiset – tuhoaa videolla hyökkääjän ajoneuvon

Ukrainan asevoimien 33. prikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), jolla Leopard-taistelupanssarivaunu yllättää venäläissotilaiden ryhmän.

Video näyttää, kuinka asemassaan olevat venäläiset katselevat taivaalle lennättäessään droneaan. Samalla he tarkkailevat yllään lentävää Ukrainan dronea.

Lopulta Ukrainan drone lähestyy heitä ja pudottaa venäläisten asemaan ilmeisesti savukranaatin. Hyökkääjän sotilaat maastoutuvat ja hakeutuvat suojaan – mutta liian myöhään.

Hyökkäysasemaan hakeutunut ukrainalainen Leopard-panssarivaunu hyökkää heidän kimppuunsa kohdentaen tultaan maahan pudotetun savukranaatin avulla.

Tankki tulittaa venäläisiä ja tuhoaa heidän panssaroidun miehistönkuljetusvaununsa.

Leopard 2 tank of the 33rd Brigade of the Ukrainian Armed Forces targets and destroys a Russian armored personnel carrier and infantry.

It seems that the Russians were too busy operating their drones and watching for airstrikes and missed the approach of the tank towards their… pic.twitter.com/CRFVrPO0Pa

