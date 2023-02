Lentotukikohdan kerrotaan vaurioituneen Ukrainan iskussa

Ukrainan asevoimien kerrotaan iskeneen Venäjän joukkojen käyttämään lentotukikohtaan miehitetyssä Berdjanskissa.

Paikkakunta sijaitsee Zaporizzjan alueen eteläosissa Asovanmeren rannalla.

Kyiv Independent -lehti nostaa esiin Berdjanskin sotilashallinnon tiedotteen, jonka mukaan lentotukikohdassa olisi kuultu useita räjähdyksiä torstaina.

Jopa sadan venäläissotilaan kerrotaan kuolleen tai haavoittuneen. Iskussa vaurioitui tukikohdan ammus- ja polttoainevarasto sekä tutka-asema. Tietoja ei ole vahvistettu.

Berdjanskin lentotukikohtaan on tiettävästi isketty useita kertoja viime kuukausien aikana. Alueen asukkaat kertoivat tammikuun puolivälissä ainakin viidestä räjähdyksestä ja Venäjän ilmatorjunnan tulituksesta.

