”Lennokki tuli suoraan kohti” – Abrams-tankin suojausta vahvistettiin rintamalla

Ukrainalaissotilaat ovat ottaneet ohjat omiin käsiinsä ja vahvistaneet yhdysvaltalaisten Abrams-taistelupanssarivaunujen suojausta itse, kertoo Ukrainan valtion United24-media.

Ukraina sai ensimmäiset 31 M1A1 SA Abrams -panssarivaununsa Yhdysvalloilta syyskuussa 2023. Ensimmäinen taistelutehtävä vaunuille koitti helmikuussa 2024, kun niillä yritettiin vakauttaa rintamalinjaa Avdijivkan kaupungissa Itä-Ukrainassa.

Tällä hetkellä kaikki Abramsit on sijoitettu Itä-Ukrainaan. Niitä käyttää muun muassa edelleen Avdijivkan lähettyvillä taisteleva 47. mekanisoitu prikaati. Lepoa he eivät juuri ole saaneet – pelkästään kesäkuun 17. päivä yksikkö joutui taistelukosketukseen 37 kertaa yhden päivän aikana.

Prikaatin sotilaiden mukaan heidän tärkein tehtävänsä on pysäyttää venäläisten, erityisesti jalkaväen ja kevyiden ajoneuvojen eteneminen sekä estää puolustuslinjan murtuminen.

Käytännössä taistelu tapahtuu usein pitkien etäisyyksien päästä. Erään Abrams-komentajan mukaan vaunulla ammutaan jopa 700 metrin päässä olevia kohteita. Välillä harmina ovat taas droonit.

– Kerran Lancet-lennokki tuli suoraan kohti odottaessamme uusia käskyjä. Yläpuolellamme olleet puunoksat kuitenkin pelastivat meille, eräs komentaja kertoo.

Sotilaiden mielipiteet Abramsista ovat vaihtelevia. Kun panssarivaunut saapuivat ensimmäistä kertaa taistelukentälle, kohtasivat ne joitakin tappioita. Tilanne parani, kun Abramsin suojausta saatiin vahvistettua.

Sotilaat ovatkin asentaneet Abramsien tykkitorniin reaktiivipanssaroinnin. Heidän mukaansa tornin tavallinen panssarointi ei ollut riittävä modernille taistelukentälle.

Reaktiivipanssarointi koostuu varsinaisten panssarilevyjen päälle sijoitetuista räjähdysaine-elementeistä. Kun esimerkiksi kranaatti tai drooni osuu panssariin, räjähde-elementti räjähtää ulospäin ja estää kranaattia läpäisemästä varsinaista panssarointia.

Abramsin tapauksessa tykkitorniin on asennettu niin amerikkalaisia reaktiivipanssarilevyjä kuin ukrainalaisia Kontakt-1 -levyjä.

– Suunnittelimme, hitsasimme ja asensimme ne aivan itse, kertoo eräs sotilas.

Panssaroinnin lisäksi kehitystä ovat tarvinneet vaunujen moottorit. Lähes neljäkymmentä vuotta vanhat 1500 hevosvoiman moottorit eivät kestäneet Donetskin taistelukenttien todellisuutta.

– Nämä vaunut ovat vanhoja. Eri osien tiivisteissä on ongelmia. Moottorin imiessä sisään pölyä se vaurioituu, harmittelee toinen sotilas.

Ongelmaksi on osoittautunut myös se, että varaosien saatavuus on ollut heikkoa. Jos jokin osa täytyy korjata, varaosa täytyy hankkia ulkomailta. Se on haastavaa tilanteessa, jossa panssarivaunuja tarvittaisiin rintamalla. Aika maksaa ukrainalaisille ihmishenkiä.

Ukrainalaiset joutuivat odottamaan kauan, ennen kuin Abrams-panssarivaunut saatiin taistelukentille. Nyt itärintaman sotilaat odottavat, että hävittäjiä ja pitkän kantaman ohjuksia.

– Heillä [venäläisillä] on paljon lentokoneita, ja he terrorisoivat meitä liitopommeilla, ukrainalaissotilas varoittaa.