Lennokki iski venäläiseen värväystoimistoon

Länsi-Venäjän Brjanskin alueen kuvernööri Alexander Bogomaz kertoo ukrainalaisen lennokin iskeneen hallintorakennukseen Starodubin kaupungissa. Hänen mukaansa kukaan ei loukkaantunut.

Baza-media kertoo hyökkäyksen kohdistuneen Venäjän asevoimien värväystoimistoon keskiviikkoiltana.

Uutissivusto Meduzan mukaan Venäjän puolustusministeriö ja Ukrainan asevoimien pääesikunta eivät ole vahvistaneet tai kommentoineet tietoja.

Venäjän viranomaiset ovat raportoineet useista lennokki-iskuista ja tykistöpommituksista Brjanskin alueella sen jälkeen, kun Moskova aloitti Ukrainassa laajamittaisen sodan. Iskut ovat kohdistuneet muun muassa asevoimien värväystoimistoihin ja poliisiasemille.

Ukrainan viranomaisten mukaan maan asevoimat ei tee hyökkäyksiä Venäjän alueelle.

