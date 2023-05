Kuvat vahvistavat: Tässä kohdassa polttoainejuna tuhoutui Venäjällä

Polttoainetta ja muuta materiaalia kuljettanut 60 vaunun juna suistui maanantaina raiteiltaan Venäjän Brjanskissa räjähdyksen seurauksena.

Baza-median mukaan 7–8 junavaunua oli tulessa ja kyljellään radan varressa. Paikallishallinto sanoi Ukrainaan kytköksissä olleiden taistelijoiden räjäyttäneen junaradan.

Radio Free Europen toimittaja Mark Krutov on jakanut Planet-yhtiön satelliittikuvia, joissa näkyy tarkka tapahtumapaikka ja räjähdystä seurannut savupatsas. Kyseinen kohta oli paikallistettavissa myös aiemmissa rautatievideossa näkyneiden maamerkkien perusteella.

Venäjän viranomaiset eivät ole saaneet kiinni räjähteen rautateille väitetysti sijoittanutta partisaania.

Valkovenäläisen Hajun-oppositiomedian mukaan junassa oli Valko-Venäjän rautatieyhtiön logot. Veturi oli mallia 2TE10, joita toimii vain Homjelista ja Vitsebskissä sijaitsevista varikoista käsin.

🧵1/6. I precisely geolocated this train derailment in Bryansk oblast, Russia, and can show you the aftermath as it was caught nearly live by https://t.co/jfQJ6wlxiH satellite imagery. https://t.co/0eizIGHRzq ⬇️ pic.twitter.com/39t88XdY64

5/6 On the left image (7.57), the train itself is visible, while on the tight image (8.30), you can see a plume of black smoke emanating from one of the cisterns. https://t.co/bXYc5s42gW pic.twitter.com/KjZXbj6EA8

— Mark Krutov (@kromark) May 2, 2023