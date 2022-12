Lennokki iskeytyy videolla panssariajoneuvoon

Ukrainan kansalliskaartin Omega-yksikkö esittelee julkaisemallaan videolla viimeaikaisia iskuja Venäjän asevoimia vastaan.

Venäläisjoukkojen asemia ja ajoneuvoja on tuhottu muun muassa Stuhna-P- ja Javelin-ohjuksilla ja kohteessa räjähtävillä hyökkäyslennokeilla.

Ukrainalaisyksikkö ilmoittaa tuhonneensa Donetskin alueella sijaitsevan Avdiivkan lähellä seitsemän panssariajoneuvoa. Venäjän kerrotaan menettäneen kaupungin taisteluissa yli 50 sotilasta viikon aikana.

Strategisesti tärkeän Avdiivkan ympärillä käytiin edellisen kerran yhtä kiivaita taisteluita kesäkuussa. Ukrainan joukot kertovat torjuneensa sivustahyökkäykset, joilla on yritetty kiertää vahvoja puolustusasemia.

– Vihollinen etenee mekanisoiduilla yksiköillä ajoittain useista suunnista ja käyttää massiivista tykistötulta, Omega-yksikön komentaja Dmytro toteaa Facebook-julkaisussa.

Ainakin osa videolla näkyvistä iskuista toteutettiin todennäköisesti UA Dynamics -yhtiön Punisher-lennokeilla. Siipiväliltään 2,25-metrinen laite lentää noin 72 kilometrin tuntivauhdilla ja pystyy iskemään enintään 50 kilometrin päässä sijaitsevia kohteita vastaan. Sen ylin mahdollinen lentokorkeus on 400 metriä ja hyötykuorma kolme kilogrammaa.

Video from the Ukrainian National Guard's Omega unit showing Stugna-P, Javelin, and several loitering munition strikes on Russian positions and armored vehicles.https://t.co/b1vslaCfVe pic.twitter.com/SPIZFhCymL

— Rob Lee (@RALee85) December 27, 2022