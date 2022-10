Lennokit iskevät videolla hyökkääjän tykistöasemiin

Ukrainan asevoimien on arvioitu käyttäneen tehokkaasti lennokkeja venäläisjoukkoja vastaan sodan alusta lähtien.

Suurempien Bayraktar TB2 -taistelulennokkien ohella taistelua on tuettu pienillä kuluttajatason laitteilla, joita on käytetty tiedusteluun ja tulenohjaukseen.

Ukraina sai syksyllä käyttöönsä lähes 800 kappaletta Taiwanissa valmistettuja Revolver 860 -laitteita, jotka pystyvät kuljettamaan kilometrien päähän kahdeksan 60 millimetrin kranaattia. Vastaavia lennokkeja on valmistettu myös Ukrainassa.

Venäläisillä sotilasalan Telegram-sivuilla on huomautettu, että kiinteäsiipisiä lennokkeja on vaikeampi ampua alas verrattuna neli- ja kahdeksanroottorisiin laitteisiin. Näistä laajemmassa käytössä on ollut esimerkiksi ukrainalaisen UA Dynamics -yhtiön Punisher-malli.

Siipiväliltään 2,25-metrinen laite lentää noin 72 kilometrin tuntivauhdilla ja pystyy iskemään enintään 50 kilometrin päässä sijaitsevia kohteita vastaan. Sen ylin mahdollinen lentokorkeus on 400 metriä ja hyötykuorma kolme kilogrammaa.

Ukrainan asevoimat on julkaissut koosteen Punisher-lennokeilla tehdyistä hyökkäyksistä. Videon alussa esitellään kranaatteja, joihin on kirjoitettu ”Mariupolin puolesta” ja ”Izjumin puolesta”. Yksi puiden suojasta laukaistu Punisher-lennokki nousee ilmaan peltoaukean yllä. Laitteeseen pidetään yhteyttä viereen pystytetyn antennin avulla.

Lennokkien kerrotaan tuhonneen tykistön hinaamiseen käytettyjä ajoneuvoja ja iskeneen tuliasemissa olleita 2A65 Msta-B -haupitseja vastaan. UA Dynamics -yhtiön mukaan pienten kranaattien osumatarkkuus on noin neljä metriä eli niitä voi käyttää suhteellisen pieniäkin kohteita vastaan.

Videolla kranaatteja pudotetaan lisäksi Venäjän joukkojen viestintäasemiin ja poteron sisäänkäynnille.