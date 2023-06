Lennokki havaitsi yöllisen koukkauksen – venäläisjoukot torjuttiin

Ukrainaa tukevat vapaaehtoiset ovat järjestäneet viime vuodesta lähtien useita varainkeruuhankkeita, joiden kautta maan asevoimille on hankittu suuri määrä uusia lennokkeja.

Aseteollisuuden valmistamien mallien lisäksi kuluttajakäyttöön tarkoitetut droonit ovat osoittautuneet hyödylliseksi muun muassa tiedustelussa ja tykistön tulenohjauksessa.

Yhdysvalloissa toimiva Liberty Ukraine -säätiö on painottanut infrapunakameroilla varustettujen lennokkien merkitystä. Niiden hinta on noin kaksinkertainen verrattuna tavallisilla kameroilla varustettuihin kuluttajalennokkeihin. Infrapunakamerat pystyvät havaitsemaan maastossa liikkuvia sotilaita helposti myös yöaikaan.

Säätiön aktivisti on jakanut Ukrainan 92. prikaatille toimitetun lennokin kuvaaman videon. Hän kertoo saaneensa yksiköltä luvan kuukausi sitten kuvatun materiaalin julkaisuun.

Infrapunakameralla varustettu lennokki oli suorittamassa tavanomaista partiolentoa yöllä, kun se havaitsi Ukrainan asemia lähestyneen venäläisen iskuryhmän. Noin joukkueen kokoinen osasto yritti koukata Ukrainan joukkojen sivustaan etenemällä metsikön ja pellon välisellä polulla.

Ukrainalaiset ehtivät varautua hyökkäykseen, koska iskuryhmä havaittiin ajoissa. Aktivistin mukaan hyökkäys torjuttiin.

– Tämän vuoksi aion jatkaa varainkeruuta lennokkien hankkimiseksi. Ne eivät ole täydellinen ratkaisu kaikkeen, mutta tiedän niiden pelastavan ihmishenkiä, enkä aio lopettaa, Liberty Ukraine -säätiön toimija kirjoittaa Twitterissä.

I want to tell a small story about how your sponsored thermal drones saved lives.

This happened a month ago, and I've posted part of this video before. I finally got permission to post the full footage.

In short, one of the surveillance drones of the 🇺🇦92nd brigade was on a… pic.twitter.com/vFvAP7SZtp

— ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) May 25, 2023