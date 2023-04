Video näyttää, miten lennokin lämpökamera paljastaa venäläisjoukot

Ukrainan sodan molemmat osapuolet ovat käyttäneet taisteluiden tukena suurta määrää lennokkeja, joilla on ohjattu tykistötulta ja seurattu vastapuolen liikkeitä. Niitä on käytetty myös suoriin hyökkäyksiin ja esimerkiksi kranaattien pudottamiseen ajoneuvojen ja juoksuhautojen päälle.

Asiantuntijat arvioivat Ukrainan hyödyntäneen lennokkeja Venäjää tehokkaammin jo sodan alkuvaiheesta lähtien. Venäjän asevoimat on iskenyt eri kohteisiin muun muassa Lancet-itsemurhalennokeilla, mutta niiden saatavuus on ollut rajoitettua. Ukrainan joukoille on kerätty erikokoisia drooneja myös kansainvälisten joukkorahoitushankkeiden ja muiden lahjoitusten avulla.

Yhdysvalloissa toimiva Liberty Ukraine -säätiö kerää parhaillaan varoja uusien droonien hankkimiseksi Ukrainan asevoimille. Säätiön aktivisti on jakanut Twitterissä videon, jossa havainnollistetaan infrapunakameroilla varustettujen lennokkien hyödyllisyyttä taistelukentällä. Niiden hinta on noin kaksinkertainen verrattuna tavallisilla kameroilla varustettuihin kuluttajalennokkeihin.

– Lennokit ovat osoittautuneet elintärkeiksi hätätilanteissa, ja tarvitsemme niitä enemmän kuin koskaan tässä sodassa. Niiden avulla ihmisiä voidaan evakuoida ja pelastaa nopeasti vaaravyöhykkeiltä, ja ne ovat ratkaisevan tärkeitä Ukrainan joukkojen tulevan vastahyökkäyksen kannalta, säätiö tiedottaa.

Videolla näkyy, kuinka lämpökamera paljastaa peltoaukean laidalla olevaan metsikköön suojautuneen venäläissotilaiden ryhmän. Havaintoja käytettiin Ukrainan tykistöiskun ohjaamiseen. Osa kranaateista räjähtää vain muutaman metrin päässä ryhmän piilopaikasta.

🔴 Attention all! @LibertyUkraineF is raising funds for a critical cause – providing drones to Ukraine. We aim to raise $50,000 to help save lives and support evacuation in the war zone.

🔗Donation Link: https://t.co/ywUdBhUNqN

📽️Video below demonstrates how thermal drones in… pic.twitter.com/fk5wcpuZ6C

— ✙🍉 Constantine 🍉✙ (@Teoyaomiquu) April 11, 2023