Kranaatit tuhoavat videolla yli 20 miljoonan euron venäläisvaunun

Ukrainan puolustusvoimat on jakanut viestipalvelu X:ssä videon venäläisen TOR-M2 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän tuhoamisesta.

Videolla näkyy, kuinka drooni pudottaa suoraan alla olleeseen ajoneuvoon kranaatteja. Videolla kranaatteja pudotetaan yhteensä neljä kappaletta.

Ukrainan puolustusvoimien mukaan ilmatorjuntaohjusajoneuvo tuhoutui iskussa. Sen arvon sanotaan olevan 25 miljoonaa dollaria, mikä euroiksi muutettuna on yli 20 miljoonaa euroa.

Kranaatteja pudottaneen droonin kuvaama video on katsottavissa alla olevasta upotteesta.

Videolla näkyy, kuinka kranaatit räjähtävät osuttuaan vaunuun. Vaunun kärsimistä vaurioista tai sen toimintakunnosta ennen lennokki-iskua ei ole tarkempaa tietoa.

Erilaiset räjähdedroonit ovat osoittautuneet tehokkaiksi Ukrainan puolustustaisteluissa. Räjähteitä pudottavien droonien ohella myös ensimmäisen persoonan kuvakulmasta ohjattavat FPV-lennokit ovat yleistyneet. Suuri osa lennokeista on ollut siviilikäyttöön suunniteltuja drooneja tai lennokkeja. Verkkouutiset kertoo lennokkien käytöstä lisää tässä jutussa.

A russian TOR-M2 air defense system worth $25 million was destroyed by 4 grenades dropped from a drone.

📹: Unmanned Systems Forces pic.twitter.com/IUqxMQkQAj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 22, 2024