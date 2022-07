Lehti julkaisi meemin Vladimir Putinista, Venäjä raivostui

Venäjän Sveitsin-suurlähetystö on reagoinut jyrkästi Neue Zürcher Zeitungin artikkeliin Ukrainan sotaan liittyvistä meemeistä. Lähetystö on julkaissut NZZ:n päätoimittajalle lähettämänsä kirjeen verkkosivuillaan. Siinä uhataan kunnianloukkauspykäliin viitaten jopa oikeustoimilla ja varoitetaan vastaavista uusista julkaisuista.

– Olemme äärimmäisen pöyristyneitä loukkaavan pilakuvan julkaisemisesta Venäjän presidentti Vladimir Putinista NZZ:n heinäkuun 9. päivän numerossa, lähetystö toteaa kovasanaisessa kirjeessä.

Tästä arkistoituna löytyvässä NZZ:n jutussa listattiin sosiaalisessa mediassa kiertäviä meemejä muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinista. Erityisesti yksi kuva näyttää osuneen arkaan paikkaan. Siinä Vladimir Putinille on editoitu kuvaan pellen punainen nenä ja sateenkaarikasvomaalaus. Kuva löytyy myös tämän jutun lopusta. Lähetystön kannanotossa arvostellaan jaetun meemin ”viittausta pelleilyyn, LGBT-yhteisöön ja ’sotarikollisiin'”.

Lähetystö muun muassa luonnehtii presidenttiä syvästi uskonnolliseksi ja perinteisten kristillisten arvojen kannattajaksi, joka ”ei ole selvästikään LGBT-yhteisön fani”.

Toisessa artikkeliin liitetyssä meemissä Putin oli pantu istumaan vessanpöntölle (alla). Tämä ei kuitenkaan näytä venäläisiä suututtaneen.

