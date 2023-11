Latvian ex-ministeri esittää itärajan linnoittamista Suomesta Puolaan – ”Naton Mannerheim-linja”

Latvialaisvaikuttaja Artis Pabriksin mukaan Venäjän rajamaiden Euroopassa on valmistauduttava entistä paremmin Venäjän uhkaan.

Muun muassa ulko- ja puolustusministerinä aiemmin toiminut ja Latvian kansanpuolueessa vaikuttanut Pabriks kertoo Verkkouutisille käyneensä puolueen piirissä hiljattain keskustelua siitä, miten Latvian olisi linnoitettava rajaansa.

– Me olemme tosiaankin tässä pisteessä. Tämä on otettava ehdottoman vakavasti. Ei ole muuta keinoa, Northern European Policy Center -ajatushautomon johtajana nykyisin toimiva Pabriks sanoo.

Artis Pabriksin mukaan rajan linnoittaminen on ”paras pelote” Venäjää vastaan. Hän tosin jatkaa, ettei tosin enää voi olla aivan varma, tepsiikö tällainen pelote Moskovaan.

– He eivät nimittäin välitä ihmisistä. Heihin on vaikea vaikuttaa, hän pohtii.

Artis Pabriksin mielestä EU:ta pitäisi saada hoitamaan rajan linnoittamisen kustannuksia yhtessä.

– Rajan linnoittaminen ulottuisi pohjoisesta Suomesta ainakin eteläiseen Puolaan. Näihin rajan linnoitteisiin pitäisi käyttää EU:n taloudellista tukea ja ne varustettaisiin rajanylitysten torjuntaa varten ja tarpeen vaatiessa myös sotilaalliseen toimintaan.

– Kyse on sodasta Euroopan puolesta. Emme voi puolustaa tätä rajaa yksin. Jos Nato kerran sanoo, ettemme saa antaa [sodassa] periksi tuumaakaan alueesta, miten siinä onnistutaan?

Aris Pabriksin mukaan rajan yli tulijat ovat ensin siirtolaisia, sitten terroristeja, seuraavaksi vakoojia ja lopulta erikoisjoukkoja.

Pabriks liittää esityksensä rajaturvallisuuden parantamisesta X-palvelun päivityksessään Venäjän ja Valko-Venäjän vaikuttamisoperaatioihin, joissa on käytetty järjestettyä turvapaikanhakua ensin Latviaan, Liettuaan ja Puolaan ja nyt myös Suomeen ja Viroon.

– Hybridiriskit kasvavat ja vastauksen niihin tulisi olla moderni, yhteinen EU:n raja- ja puolustuslinja. Voimme jopa kutsua sitä EU:n tai Naton Mannerheim-linjaksi, hän kirjoittaa, viitaten Suomen talvisodan puolustuslinjaan.

Entisen ministerin esitys tuo mieleen Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautalan Suomen Kuvalehdessä hiljattain esittämät ajatukset Suomen itärajan linnoittamisesta.

– Linnoittaminen tarkoittaa ennen kaikkea todennäköisissä toimintasuunnissa tapahtuvien puolustuksellisten asemien valmistelua. Siihen kuuluu tietysti kalustoa suojaavia rakenteita, henkilöstöä suojaavia rakenteita ja taisteluasemia, Hautala selvitti ideaa Iltalehdelle.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra luonnehti esitystä Verkkouutisten haastattelussa lennokkaaksi.

– Paikallisesti tietenkin linnoittaminen voi tarpeen mukaan olla hyvinkin käyttökelpoista. Sen on esimerkiksi Ukrainan tilanne osoittanut. Kauttaaltaan tapahtuva linnoittaminen ei ole kuitenkaan paras vaihtoehto Suomelle, Kopra arvioi.

During the last 2 month Russian and Belarussian regimes increased pressure of organized migration not only on Latvian but also Finnish border. Hybrid risks increase and answer should be a modern, common EU border security/defence line. We can even call it EU/NATO Mannerheim line.

— Artis Pabriks (@Pabriks) November 16, 2023