Latvia lähettää rattijuopoilta takavarikoituja autoja Ukrainan asevoimille

Latvia lähettää rattijuopoilta takavarikoituja autoja Ukrainaan. Uuden järjestelyn tarkoituksena on tukea Ukrainan puolustustaistelua laajamittaista sotaa käyvää Venäjää vastaan, kertoo Latvian yleisradio.

Kahdeksan takavarikoidun ajoneuvon kuljetus lähti keskiviikkona pääkaupunki Riiassa sijaitsevalta takavarikkoalueelta kohti Ukrainaa. Kuljetuksen on määrä saapua perille pian.

Se on ensimmäinen saattue, joka lähetetään Ukrainaan Latvian parlamentin viime kuussa hyväksymän suunnitelman mukaisesti, kertoo euronews.com

Kansanedustajat päättivät valtion omistamien autojen siirrosta Ukrainan asevoimien ja sairaaloiden käyttöön.

Valtio voi takavarikoida ja myydä ajoneuvon, jos kuljettajan veren alkoholipitoisuus on 1,5 promillea.

Lakimuutoksen seurauksena takavarikointien määrä kasvoi jyrkästi, ja valtion takavarikointialueet täyttyivät muutamassa viikossa.

Siksi Latvian viranomaiset lupasivat luovuttaa parikymmentä autoa viikossa latvialaiselle Agendum-hyväntekeväisyysjärjestölle, joka lähettää lahjoitettuja ajoneuvoja Ukrainaan.

