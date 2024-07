Latvia esti autoilun Valko-Venäjältä, mutta ei loistoautojen vientiä sinne

Heinäkuun puolivälissä Baltian maat sulkivat rajansa valkovenäläiseltä yksityisautoliikenteeltä vedoten EU-pakotteisiin ja Valko-Venäjän hallinnon vastustamiseen, mutta samaan aikaan loistoautoja kuljetetaan Latviasta rautateitse Valko-Venäjälle, josta niiden matka jatkuu maanteitse Venäjälle. Siinä kohtaa rikotaan EU:n Venäjää vastaan asettamia pakotteita.

Saksassa syyttäjänvirasto on alkanut tutkia EU:n pakotteita rikkovaa loistoautojen vientiä Valko-Venäjän kautta Venäjälle. Puola lopetti jo keväällä sylinteritilavuudeltaan yli 1,9 litran ja hinnaltaan yli 50 000 euron autojen viennin sallimisen Valko-Venäjälle.

Valko-Venäjän oppositiota tukevan Rautatieläisten yhteisön mukaan heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana Latvian Grivan rautatieasemalla on lastattu 18 vaunullista uusia, kalliita autoja pääteasemana Valko-Venäjän Orša-Zapadnajan rautatieasema. Niiden vastaanottajana on muun muassa Philip Morrisin tupakkatuotteita myyvä ENERGO-OIL, jonka omistaja on Aljaksandr Lukašenkan lompakkona tunnettu Aliaksei Oleksin.

Muodollisesti toimitusketju näyttää niin puhtaalta kuin mahdollista, koska Valko-Venäjälle tuodaan rautateitse suuria määriä uusia autoja, eikä se ole kiellettyä. Mutta rautatieläisten mukaan nämä loistoautot puretaan junasta ja lastataan rekkoihin, jotka vievät autot tilaajille Venäjän rajan yli Moskovassa, Sahalinilla ja missä vain.

Latviasta Valko-Venäjän kautta Venäjälle kulkevaan kuljetusreittiin osallistuvat ENERGO-OILin lisäksi liettualainen rahtiyritys Autorail Cargo, venäläinen rahtiyritys TransAlliance-Center sekä latvialainen laivaus- ja rahtiyritys ALPIK CARGO.

Rautatieläiset ovat paljastaneet myös varareitin, joka kulkee Latviasta Venäjän läpi Kazakstaniin, josta se jatkuu edelleen Valko-Venäjän kautta Venäjälle. Kiertomatkaa kertyy yli 4 200 kilometriä. Kazakstanissa autot ottaa vastaan Igor Belesikov ja ne toimittaa Valko-Venäjälle rahtiyritys Forteks.

Varareittiä saatetaan tarvita, jos Latvia sulkee suoran reitin. Toistaiseksi vienti suoraa reittiä kuitenkin jatkuu. Rautatieläiset ovat nähneet useita tulliselvityksiä, joissa Latvian viranomaiset hyväksyvät toiminnan muitta mutkitta. Kahdessa viikossa heidän kauttaan on toimitettu noin 90 Lamborghinia, Porschea, Ferraria, Bentleytä, Mercedes-Benziä ja BMW:tä yhteisarvoltaan yli 16 miljoonaa euroa. Virolaisen Postimeesin mukaan kesäkuun lopulla Latvian rajalla odotti kuljetusta Valko-Venäjälle 400 autoa, jotka olivat pääosin loistoautoja.