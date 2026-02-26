Lasten tuotteista löytyi lisää asbestia – tämä lelu vedetään pois

Lasten piirtoalustasta on löytynyt terveydelle haitallista asbestia. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kyseessä on jo toinen kerta tällä viikolla, kun lapsille tarkoitetuista tuotteista on löydetty asbestia. Verkkouutiset kertoi aiemmin tällä viikolla mittavasta lelujen takaisinvedosta asbestiriskin takia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Takaisinveto koskee Wooden Qiyi -merkkistä hiekkapiirtoalustaa, jota on myyty Aliexpress-verkkoalustalla. Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Aliexpress on poistanut tuotteen valikoimistaan viranomaisen yhteydenoton jälkeen.

– Markkina-alusta pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Markkina-alusta antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista, Tukes kertoo.

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota on aiemmin käytetty laajasti muun muassa rakennusmateriaaleissa sen kestävyyden ja palonkestävyyden vuoksi. Nykyisin asbestin käyttö on kiellettyä sen vakavien terveysriskien takia. Hengitettynä asbestikuidut voivat jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin syöpää eli mesotelioomaa.