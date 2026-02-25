Verkkouutiset

Lasten leluja vedetään myynnistä – voivat sisältää asbestia

Kuluttajia pyydetään palauttamaan tuote myyntipaikkaan.
Takaisinveto koskee muun muassa näitä leluja. TOYROCK GROUP
Suuri erä lasten leluja vedetään myynnistä, leluvalmistaja Toyrock Group tiedottaa.

Takaisinvedon syynä on se, että lelut voivat sisältää asbestia. Kyseessä on terveydelle vaarallinen aine, jonka vuoksi kaikkien lelujen käyttö on lopetettava välittömästi.

Takaisinveto koskee Stretcherz-tuotteita Slammerz, Stretch Squad Dino’s, Stretch Squad XXL, Stretch Squad sekä Street Smash -venyvä auto. Tuotteiden yksityiskohtaiset tuotenumerot ja EAN-koodit on lueteltuna artikkelin lopussa.

Valmistaja pyytää myyntipaikkoja poistamaan tuotteet valikoimistaan välittömästi. Jälleenmyyjät hyvittävät tuotteen hinnan kuluttajille täysimääräisesti. Palautukseen ei vaadita kuittia.

Tarkempia tietoja takaisinvedettävistä tuotteista löytyy valmistajan verkkosivuilta.

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota on aiemmin käytetty laajasti muun muassa rakennusmateriaaleissa sen kestävyyden ja palonkestävyyden vuoksi. Nykyisin asbestin käyttö on kiellettyä sen vakavien terveysriskien takia. Hengitettynä asbestikuidut voivat jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin syöpää eli mesotelioomaa.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita:

Jakelijan tuotenumeroValmistajan tuotenumeroNimiEAN-koodi
399250311351053.V25Stretcherz Slammerz5050835105345
399250081350085.WV2Stretcherz Stretch Squad Dino’s5050835008547
399250301350093.00Stretcherz Stretch Squad XXL5050835009346
820250081376624.WV4Stretch Squad W4 (12 astd)5050837662419
399260281376630.24Stretcherz Stretch Squad Twin Pack5050837663010
820250101376855Stretcherz Street Smash Car5050837685548
