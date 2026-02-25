Lasten leluja vedetään myynnistä – voivat sisältää asbestia

Suuri erä lasten leluja vedetään myynnistä, leluvalmistaja Toyrock Group tiedottaa.

Takaisinvedon syynä on se, että lelut voivat sisältää asbestia. Kyseessä on terveydelle vaarallinen aine, jonka vuoksi kaikkien lelujen käyttö on lopetettava välittömästi.

Takaisinveto koskee Stretcherz-tuotteita Slammerz, Stretch Squad Dino’s, Stretch Squad XXL, Stretch Squad sekä Street Smash -venyvä auto. Tuotteiden yksityiskohtaiset tuotenumerot ja EAN-koodit on lueteltuna artikkelin lopussa.

Valmistaja pyytää myyntipaikkoja poistamaan tuotteet valikoimistaan välittömästi. Jälleenmyyjät hyvittävät tuotteen hinnan kuluttajille täysimääräisesti. Palautukseen ei vaadita kuittia.

Tarkempia tietoja takaisinvedettävistä tuotteista löytyy valmistajan verkkosivuilta.

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota on aiemmin käytetty laajasti muun muassa rakennusmateriaaleissa sen kestävyyden ja palonkestävyyden vuoksi. Nykyisin asbestin käyttö on kiellettyä sen vakavien terveysriskien takia. Hengitettynä asbestikuidut voivat jäädä keuhkoihin ja aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin syöpää eli mesotelioomaa.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita: