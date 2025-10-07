Laskun maksaminen väärälle tilille vaikeutuu, verkkopankkeihin iso muutos

Lokakuun 9. päivästä 2025 alkaen verkkopankkimaksamiseen tulee merkittävä muutos, kun voimaan tulevan EU:n pikamaksuasetuksen myötä maksajan pankki alkaa ilmoittaa tilisiirron yhteydessä, jos maksunsaajan nimi ei vastaa maksajan kirjoittamaa nimeä.
– Jatkossa pankki vertaa maksuun syötettyä maksunsaajan nimeä ja tilinumeroa saajan pankissa oleviin tietoihin. Jos nimet eivät täsmää, verkkopankki ilmoittaa siitä maksajalle. Maksun voi edelleen tehdä, mutta vastuu tilisiirrosta siirtyy tällöin maksajalle, tiivistää pankkien edunvalvontajärjestön Finanssiala ry:n (FA) maksuliikeasiantuntija Miia Zitting tiedotteessa.
Pikamaksuasetuksen myötä verkkopankki kertoo myös, jos maksajan ilmoittama vastaanottajan nimi melkein täsmää tilinomistajan nimen kanssa.
– Jos verkkopankkimaksuun laitettu maksunsaajan nimi on lähes sama kuin tilinomistajan nimi, pankki kertoo tilinomistajaksi virallisesti merkityn nimen, Zitting kertoo.
Käytännön toteutustapa vaihtelee pankeittain, ja joissakin pankeissa maksunsaajan tarkistus voidaan ottaa käyttöön jo ennen lokakuun alun takarajaa.
– Kyseessä on valtava, koko euroalueen käsittävä muutos verkkopankkimaksamisessa. Asiakkaalle muutos ei näyttäydy kovin suurena, mutta teknisessä mielessä tämä on pankeille iso ponnistus. Oman vaikeuskertoimensa tuo se, että muutoksen toimeenpanoon ei ole annettu kovin pitkää aikaa, Zitting kertoo.
Zittingin mukaan muutoksen tarkoituksena on parantaa maksujen turvallisuutta ja nopeutta.
– Pikamaksuasetuksen ytimessä on maksamisen nopeutuminen. Jatkossa euroalueella pankkiasiakkaalla on oltava mahdollisuus lähettää rahaa pikasiirtona kymmenessä sekunnissa tililtä toiselle, Zitting taustoittaa.
– Lisäksi maksunsaajan tarkistamisella pyritään estämään maksujen päätyminen väärälle vastaanottajalle ja torjumaan petoksia, joissa asiakasta huijataan lähettämään maksu väärälle tilille, Zitting jatkaa.
Jos verkkopankki ilmoittaa, että maksunsaajan nimi ei täsmää, on Zittingin mukaan syytä olla tarkkana.
– Mikäli et tiedä syytä nimien eroavaisuuteen, kannattaa olla yhteydessä maksunsaajaan – esimerkiksi laskun lähettäjään – ja varmistaa tiedot. Varmista asia tarvittaessa siis nimenomaan suoraan maksunsaajalta, älä pankilta, Zitting painottaa.
Pikamaksuasetuksen myötä euroalueella pankkiasiakkailla on mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa euromääräisiä pikasiirtoja kymmenessä sekunnissa, vuorokaudenajasta riippumatta. Pikasiirtojen tulee olla mahdollisia viimeistään 9. lokakuuta 2025 alkaen euroalueella ja muihin EU- ja ETA-maihin viimeistään 9. heinäkuuta 2027.
Joskus maksu voi päätyä väärälle tilille myös maksajalle sattuneen näppäilyvirheen takia. Verkkouutiset on kertonut aiheesta tässä jutussa. Uudistus tulee tekemään myös näppäilyvirheiden tunnistamisesta helpompaa.
Laskuttaja, ota tämä huomioon
Laskuttajien on tärkeää huolehtia siitä, että laskun maksajat tietävät yrityksen virallisen nimen, joka on merkitty tilinomistajaksi pankissa.
– Maksajan tiedossa oleva yrityksen markkinointinimi saattaa joskus poiketa voimakkaasti saajan pankin tiedoista löytyvästä yrityksen nimestä. Silloin maksajalle kerrotaan pankin tekemän tarkistuksen tuloksena, että tiedot eivät vastaa maksajan antamia tietoja. Tämä voi aiheuttaa maksajalle tarpeetonta hämmennystä, Zitting varoittaa.
Zitting korostaa, että verkkopankin vastaisuudessa antamista herjoista ei tule huolestua, eikä niissä ole kyse huijauksista.
– Maksajien tulee olla tarkkana huijausten kanssa, mutta näiden verkkopankin huomautusten suhteen voi olla rauhallisin mielin. Aluksi muutos saattaa hämmentää, mutta kannattaa tarkastella asian valoisaa puolta. Kyseessä on maksamisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävä muutos, Zitting sanoo.
Muutos tiivistettynä
9. lokakuuta 2025. alkaen pankit tarkistavat, että verkkopankkimaksuissa maksunsaajan nimi ja tilinumero vastaavat toisiaan. Verkkopankki ilmoittaa, jos tiedot eivät täsmää tai ne melkein täsmäävät.
Verkkopankin vastaisuudessa antamista huomautuksista ei tule huolestua. Maksunsaajan tarkistamisen tavoitteena on parantaa maksamisen turvallisuutta ja ehkäistä petoksia sekä väärille tileille tehtyjä maksuja. Huomautuksissa ei ole kyse huijauksista.
Laskuttajien tulee varmistaa, että maksajat tietävät yrityksen virallisen nimen, jotta maksutiedot täsmäävät pankin rekisterissä.
Muutos perustuu 9.10. voimaan tulevaan EU:n pikamaksuasetukseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa maksamista koko euroalueella. Jatkossa euroalueella pankkiasiakkaalla on oltava mahdollisuus lähettää rahaa pikasiirtona kymmenessä sekunnissa tililtä toiselle ajankohdasta riippumatta.
Lähde: Finanssiala
LUE MYÖS:
Maksoitko laskun väärälle tilille? Näin saat rahat takaisin