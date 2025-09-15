Maksoitko laskun väärälle tilille? Näin saat rahat takaisin

Verkkopankissa laskuja maksaessasi huomaat tehneesi kohtalokkaan virheen. Epähuomiossa olit näppäillyt tilinumeron väärin ja maksu oli lähtenyt aivan eri tilille, mihin sen piti mennä. Kaiken lisäksi havahduit tekemääsi virheeseen vasta silloin, kun maksua on jo liian myöhäistä peruuttaa.

Edellä mainittu tilanne voi sattua kenelle tahansa. Riski on suuri etenkin silloin, jos laskuja maksaa kiireessä tai huomio on herpaantunut muualle.

Tällaisessa tilanteessa on tärkeää toimia nopeasti.

– Mikäli asiakas tuntee virheellisen maksun vastaanottajan, kannattaa hänen olla vastaanottajaan yhteydessä sopiakseen maksun palauttamisesta. Jos maksun vastaanottaja on tuntematon, asiakkaan kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin, jotta virheellistä maksua voidaan yrittää perua, OP-ryhmän maksamisen palveluista vastaava johtaja Katariina Säntti kertoo Verkkouutisille.

Mikäli maksu on siirtynyt toiseen pankkiryhmään, pankit voivat lähettää sinne maksun peruutuspyynnön.

– Koska virheellinen maksu on tapahtunut maksajan virheestä, maksu palautuu, jos maksun vastaanottaja hyväksyy palautuspyynnön, Säntti kertoo.

Se riippuu siis hieman tilanteesta, mihin tahoon virheen jälkeen kannattaa olla ensimmäisenä yhteydessä.

– Jos asiakas tuntee virheellisen maksun vastaanottajan, tulisi hänen ensisijaisesti olla yhteydessä saajaan ja pyytää maksun palautusta. Asiakas voi olla myös yhteydessä oman pankin asiakaspalveluun, jotta maksun palautuspyyntö voidaan käynnistää, Säntti sanoo.

Kuinka todennäköistä on, että väärälle tilille menneet rahat saadaan takaisin? Säntin mukaan lähtökohtaisesti suomalaiset ovat rehellisiä ja antavat palautuspyynnöille luvan.

Vaikka näppäilyvirhe voi käytännössä sattua kenelle tahansa, tällaiset tapaukset ovat Säntin mukaan hyvin harvinaisia.

Laskuja maksaessa pienilläkin yksityiskohdilla on väliä. Yksi virhe tilinumerossa voi viedä rahat aivan väärään paikkaan. LEHTIKUVA / PASI AUTIO

Tarkista ainakin nämä ennen verkkomaksun hyväksymistä

Jotta tilanteilta voisi välttyä, verkkomaksujen kanssa on syytä olla aina tarkkana. Säntti muistuttaa, että maksu välittyy tilinumeron perusteella. Siksi on hyvä aina tarkistaa, että tilinumero on varmasti oikein.

– Tilinumeron lisäksi on tärkeää, että maksulla oleva viite on oikein, jotta laskuttaja pystyy tunnistamaan laskun maksetuksi. Helpoiten tämä hoituu maksamalla laskut e-laskulla, jolloin nämä tiedot välittyvät automaattisesti virheettömästi maksajalta laskuttajalle, Säntti kertoo.

Verkkopankissa maksamiseen on tulossa lokakuussa iso muutos. Muutoksen jälkeen maksajan pankki alkaa ilmoittaa tilisiirron yhteydessä, jos maksunsaajan nimi ei vastaa maksajan kirjoittamaa nimeä. Tarkoituksena on pyrkimys estää rahojen välittyminen väärälle vastaanottajalle. Näppäilyvirheen lisäksi uusi keino on tehokas suojautumiskeino verkkohuijareita vastaan. Tällä hetkellä maksajan antamia tilinumero- ja nimitietoja ei verrata, vaan maksut siirtyvät saajan tilille pelkän tilinumeron perusteella.

Lokakuussa voimaan tuleva uudistus auttaa tunnistamaan näppäilyvirheet aiempaa paremmin. PIXABAY

Epärehellisyys ei kannata

Joskus vastaan voi tulla myös tilanne, että omalle tilille on ilmestynyt yllättäen rahaa. Asiaa tarkastellessasi huomaat, että maksu oli tarkoitettu meneväksi jonnekin aivan muualle kuin sinun tilillesi. Asiantuntijalla on antaa toimintaohjeet tällaiseen tilanteeseen.

– Jos maksun vastaanottaja tuntee maksajan, kannattaa hänen sopia maksajan kanssa suoraan maksun palauttamisesta. Mikäli maksaja on maksun saajalle tuntematon, maksun saajan on syytä olla yhteydessä omaan pankkiinsa, Säntti neuvoo.

Tällaisessa tilanteessa voi myös syntyä kiusaus pitää suunsa kiinni ja pitää rahat itsellään. Sillä voi olla kuitenkin vakavia seurauksia.

– Henkilö on vastaanottanut perusteettoman edun. Tällaisessa tilanteessa perusteettoman edun saanut henkilö voi joutua osaksi oikeusprosessia, jossa maksun maksaja voi vaatia maksun palauttamista, Säntti painottaa.

