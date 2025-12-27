Verkkouutiset

Ukrainan pääkaupunki Kiova joulukuun 19. päivä. AFP / LEHTIKUVA / ROMAN PILIPEY

”Laskelmat ovat aiemminkin pettäneet” – Tämä on Moskovan tavoite sodassa

Mika Aaltolan mukaan Venäjä haluaa pitää Ukrainan pysyvästi Naton ulkopuolella.
Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) mukaan Venäjän tavoite Ukrainassa ei ole muuttunut.

– Se tavoittelee täyttä hallintaa miehittämilleen ja laittomasti liittämilleen alueille, mukaan lukien koko Donbas. Se haluaa pitää Ukrainan pysyvästi Naton ulkopuolella, kaventaa sen sotilaallisen kyvyn minimiin ja muuttaa maan heikoksi puskurivaltioksi Moskovan vaikutuspiirissä, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tämän viikon sunnuntaina. Presidentit keskustelevat 20-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta, joka on Zelenskyin mukaan jo pitkällä. Tapaamisessa käsitellään myös turvatakuita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut keskustelevansa lähiaikoina Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Aaltola ei usko, että Putin on kiinnostunut neuvotteluratkaisusta.

– Kun Trump ajaa nopeaa rauhaa ja painostaa Kiovaa, Moskova pitkittää neuvotteluja. Tarkoitus on lukita saavutetut edut, murentaa luottamusta ja pakottaa Ukrainalle voittajan rauha omilla, maksimaalisilla ehdoillaan, samalla kun Venäjä etenee hitaasti taistelukentällä, europarlamentaarikko kirjoittaa.

– Pitkittyminen merkitsee lisää kärsimystä, suurempaa eskalaation riskiä ja heikompaa lopputulosta neuvottelupöydässä.

Aaltolan mukaan Venäjä uskoo, että pitkittyminen suosii kulutussotaa käyvää osapuolta.

– On syytä muistaa, että Venäjän strategiset laskelmat ovat aiemminkin pettäneet, eikä sen sotilaallinen menestys ole ollut läheskään niin vakuuttavaa kuin Moskova antaa ymmärtää.

