Lapsikuolleisuus nousemassa ensi kertaa sitten 1990-luvun

Lapsikuolleisuuden globaali aleneminen on ollut viime vuosikymmenten yksi merkittäviä kansanterveyden saavutuksia.
Nyt tämä suunta on kääntymässä, sillä alle 5-vuotiaiden lasten kuolemien määrän ennustetaan nousevan tänä vuonna ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin, miljardööri Bill Gatesin johtaman hyväntekeväisyysjärjestön Gates-säätiön torstaina julkaistussa raportissa kerrotaan. Säätiö on merkittävä globaalien terveys- ja kehityshankkeiden rahoittaja. Asiasta uutisoi The Wall Street Journal.
Washingtonin yliopiston terveysinstituutin ennusteiden mukaan tänä vuonna kuolee noin 243000 alle 5-vuotiasta lasta enemmän kuin vuonna 2024.
Kuolemat ovat nousseet pääasiassa Afrikan maissa, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa, Somaliassa ja Ugandassa, jotka ovat kärsineet esimerkiksi pitkäaikaisista konflikteista, hauraista terveydenhuoltojärjestelmistä ja viimeaikaisista ulkomaisen terveysavun leikkauksista, raportti mainitsee.
Gatesin mukaan muutoksen taustalla on 27 prosentin lasku rikkaiden maiden – esimerkiksi Yhdysvaltojen ja joiden Euroopan maiden hallitusten – rahoittamissa terveysavustuksissa. Apu kattaa muun muassa lääkkeitä, terveyskeskuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä, elintarvikkeita sekä muita köyhien maiden lasten tarpeita.
Lasten kuolemat ovat vähentyneet ainakin vuodesta 1990 lähtien rokotteiden, lääkkeiden, paremman ravitsemuksen sekä äitien, vauvojen ja pienten lasten terveydenhuollon saatavuuden kehittymisen ansiosta.
Kaikkiaan lapsikuolleisuuden arvioidaan olevan tänä vuonna noin 4,8 miljoonaa. Se on alle puolet vuoden 1990 tasosta, jolloin raportoitiin 11,6 lapsikuolemaa.