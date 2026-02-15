Lapsiasiavaltuutettu haluaa kirjata lapsen edun perustuslakiin

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on luovuttanut eduskunnalle kertomuksen, jossa ilmaistaan huoli kriisien vaikutuksista lapsiin. Kertomuksessa esitellään asiantuntijoiden laatimia ratkaisuehdotuksia, joilla lasten asemaa ja hyvinvointia voitaisiin vahvistaa Suomessa.
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps) vastaanotti kertomuksen 12. helmikuuta 2026.
Pekkarinen nosti viestipalvelu X:ssä esiin mahdollisia muutoksia, joilla lapsipolitiikasta saataisiin ennakoivampaa ja vaikuttavampaa. Kertomus sisältää neljä keskeistä ehdotusta. Merkittävin on lapsen edun kirjaaminen perustuslakiin.
– Kertomuksessa ehdotamme lapsen edun kirjaamista perustuslakiin, jolloin se tulisi selkeämmin huomioitavaksi ensisijaisena harkintaperusteena kaikessa yhteiskunnan päätöksenteossa. Ehdotus sai hyvän vastaanoton eduskuntaryhmiltä, Pekkarinen toteaa.
Lisäksi kertomus vaatii alaikäisten mielenterveyspalveluihin selkeää rakennetta, joka takaisi viivytyksettömän hoidon kaikilla hyvinvointialueilla. Myös päihdehuollon palvelut on turvattava alaikäisille valtakunnallisesti.
Kertomuksessa ehdotetaan lapsipolitiikan arviointineuvoston perustamista ja lasten hyvinvoinnin seurantatiedon hallintaa.
– Lapsipolitiikka on nyt reaktiivista ja ajoittain haparoivaa. Selkeä arviointi auttaisi linjaamaan suuntaa kestävään tulevaisuuteen, Pekkarinen kirjoittaa.
Lopuksi ehdotetaan käynnissä olevan lastensuojelun kokonaisuudistuksen hallittua loppuunsaattamista siten, että kokonaisuus on hallittavissa ja sijaishuollon sijaan painotetaan laadukkaita avohuollon palveluita sekä perheiden oikea-aikaista tukea.
Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on varmistaa, että lapsen oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.