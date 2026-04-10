Nuorista naisista kaksi kolmesta kokee ulkopuolisuutta, ilmiö korostuu somessa

Suomalaiset kokevat sosiaalisen median lisäävän yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta selvästi useammin kuin muissa Pohjoismaissa, kertoo Ifin tuore terveystutkimus. Ilmiö korostuu erityisesti nuorilla naisilla, joista jopa 67 prosenttia raportoi tällaisia kokemuksia.

Ifin Nordic Health Report -tutkimuksen mukaan 26 prosenttia suomalaisista kertoo kokeneensa yksinäisyyden tai ulkopuolisuuden tunteita sosiaalista mediaa seuratessaan. Muissa Pohjoismaissa vastaava osuus on 14 prosenttia.

Ero näkyy voimakkaasti sukupuolten välillä. Naisista 36 prosenttia kokee somen lisäävän ulkopuolisuutta, kun miehistä näin kokee 18 prosenttia. Ero säilyy samansuuntaisena kaikissa ikäryhmissä.

Ilmiö kärjistyy nuorissa naisissa. 18–29-vuotiaista naisista 67 prosenttia kertoo kokeneensa ulkopuolisuutta somen takia, ja 30–44-vuotiaista naisista osuus on 49 prosenttia.

Ifin pohjoismainen terveysstrategi Kristina Ström Olsson arvioi, että keskeinen syy on sosiaalisen median vertailuasetelma.

– Sosiaalinen media luo jatkuvan mahdollisuuden vertailla itseään muihin. Se voi vaikuttaa siihen, miten ihminen näkee itsensä ja oman paikkansa sosiaalisessa kokonaisuudessa, hän sanoo tiedotteessa.

Nuorilla aikuisilla somen rooli korostuu elämänvaiheessa, jossa identiteetti ja joukkoon kuuluminen ovat keskeisiä. Ström Olssonin mukaan erityisesti silotellut ja idealisoidut sisällöt voivat lisätä tunnetta siitä, ettei täytä samoja odotuksia kuin muut.

– Monille kyse ei ole varsinaisesta yksinäisyydestä, vaan tunteesta jäädä ulkopuolelle seuratessaan muiden elämää ja ihmissuhteita, hän toteaa.

Tutkimuksen mukaan ilmiöllä on myös laajempia vaikutuksia hyvinvointiin.

– Ulkopuolisuuden tunne liittyy vahvasti mielenterveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun sosiaalinen media vahvistaa näitä tunteita, ilmiötä on syytä tarkastella myös yhteiskunnallisella tasolla, Ström Olsson sanoo.

Nykyajan somekulttuurin on pelätty jopa kannustavan nuoria naisia itsekeskeisyyteen. Aiheesta tehtyjen tutkimusten mukaan jatkuva itsensä korostaminen sosiaalisessa mediassa voi lisätä itsekeskeisiä piirteitä ja heikentää kiinnostusta huomioida muita ihmisiä ja heidän näkemyksiään. Omien kuvien toistuva julkaiseminen muiden ihailun ja huomion toivossa on joissakin tapauksissa yhdistetty narsistisiin piirteisiin. Tutkijat kuitenkin painottavat, että ilmiö on monisyinen eikä kyse ole suorasta syy–seuraussuhteesta.

If on aiemmin raportoinut, että suomalaiset kokevat yksinäisyyttä muutenkin muita Pohjoismaita useammin. Tuore tutkimus viittaa siihen, että sosiaalinen media voi osaltaan vahvistaa tätä kehitystä.

Tutkimukseen vastasi 4 126 täysi-ikäistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joista suomalaisia oli 1 001. Tulokset on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

LUE MYÖS:

Älylaitteet pahentavat nuorten vointia, silti niistä ei päästetä irti