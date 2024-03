Lapsi turvaistuimeen lyhyelläkin matkalla – poliisi valvoo tällä viikolla

Liikenneturva palauttaa mieliin, että lasten turvalaitteen käyttövelvollisuus ei riipu matkan pituudesta. Poliisi valvoo tehostetusti turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä 11.−15.3.

Liikenneturvan keväällä 2023 tehdyn kyselyn mukaan valtaosa vastaajista ajatteli, että lyhyelläkin matkalla on käytettävä lasten turvaistuinta. Vastaajista yhdeksän prosenttia oli samaa tai melko samaa mieltä ”lyhyellä matkalla voi kuljettaa pientä lasta turvallisesti ilman turvaistuinta” väittämän kanssa.

Lain mukaan alle 3-vuotiaan lapsen on käytettävä henkilöautossa aina lasten turvalaitetta.

– Alle 135 senttimetriä pitkän lapsen on käytettävä lasten turvalaitetta henkilöautossa. Taksiliikenne tekee tässä poikkeuksen: vähintään 3-vuotias lapsi voisi matkustaa ilman lasten turvalaitetta taksin takaistuimella, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti tarkentaa.

Liikenneturvan suosituksen mukaan lapsi matkustaa selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa mahdollisimman pitkään, kuitenkin vähintään nelivuotiaaksi. Asianmukaista lasten turvalaitetta on hyvä käyttää 150 senttimetrin pituuteen asti. Lapselle turvallisin paikka autossa on turvaistuimessa takapenkillä.

Käytetyn turvaistuimen uskaltaa ostaa, jos on varma sen historiasta

Liikenneturvalle tulevissa kansalaiskysymyksissä nousee usein esiin käytettyjen turvaistuinten hankkiminen ja niiden turvallisuus. Lasten turvaistuimen käyttöikä vaihtelee eri merkkien ja mallien välillä.

Jos on hankkimassa käytettyä turvaistuinta, turvaistuimen historia on tiedettävä. Lisäksi jäljellä oleva käyttöikä on selvitettävä käyttöohjeesta tai valmistajalta.

Ehjän ja kolaroimattoman istuimen käyttöikä on tyypillisesti 7–10 vuotta, mutta markkinoilla on jopa 15 vuoden käyttöiällä olevia istuimia.

– Käytetyn turvaistuimen historia on pystyttävä varmistamaan. Törmäyksessä ollut tai muuten vaurioitunut lasten turvalaite on poistettava käytöstä. Vauriot eivät välttämättä aina näy päällepäin, Ruutti muistuttaa.