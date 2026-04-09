Ohitus risteyksessä tuli kalliiksi, 14 päiväsakkoa

Piittaamattomuus liikennesäännöistä kävi kalliiksi yksityisautoilijalle Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta.
– Ohitti risteysalueella edellä ajavan oikealta puolelta vaaraa aiheuttaen, Pasterstein kuvailee tapahtumia.
Poliisin mukaan kuljettajalle määrättiin 14 päiväsakkoa ja ”ystävällinen kertaus liikennesäännöistä”.
– Lisääntyykö sooloilun määrä liikenteessä, kun kevätaurinko alkaa paistamaan? Pasterstein pohtii.
Päiväsakkojen suuruus riippuu henkilön tuloista. Alimmillaan päiväsakko on kuusi euroa, jolloin 14 päiväsakon rangaistus olisi 84 euroa. 3 000 euron kuukausittaisilla nettotuloilla 24 päiväsakon rangaistuksen suuruus olisi 630 euroa. Päiväsakon suuruutta voi arvioida poliisin sivuilta löytyvän laskurin avulla.