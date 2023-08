Pelkääkö länsi yhä liikaa Venäjää?

Ukraina tarvitsee sotahistorioitsija Jüri Kotšinevin mukaan yhä enemmän lännen tukea. Länsi on kuitenkin hänen mukaansa yhä liian varovainen.

– Ensimmäinen ongelma on, että monet länsimaiset yritykset kiertävät Venäjälle asetettuja pakotteita. Toinen ongelma on se, että Ukraina ei ole vieläkään saanut riittävästi apua länsiliittolaisiltaan. Tämä koskee erityisesti ilmapuolustusjärjestelmiä. Kolmas ongelma on se, että kollektiivinen länsi ei ole vieläkään lopettanut riittävästi yhteyksiä Venäjän poliittiseen johtoon. Venäjä ei ole täysin eristetty, Kotšinev kirjoittaa Postimees -lehdessä.

Näitä ongelmia myös Ukraina on nostanut esille.

– Kollektiivinen länsi pelkää yhä liikaa Venäjää, sotahistorioitsija toteaa.

Hän varoittaa historian virheiden toistamisesta.

– Länsi ei halua ymmärtää, että saalistaja on pysäytettävä välittömästi ilman minkäänlaisia myönnytyksiä. Hirviö ei koskaan tyydy saavutuksiinsa, se vaatii jatkuvasti uusia maita ja ihmishenkiä. Sillä on loputon ruokahalu, Kotšinev viittaa Venäjään.

Hän rinnastaa Vladimir Putinin Venäjän Adolf Hitlerin natsi-Saksaan.

– Silloinkin ”sivistynyt maailma” yritti välttää sotaa tekemällä myönnytyksille hyökkääjälle. Silloin toivottiin, että näin olis mahdollista välttää suora sotilaallinen konflikti Saksa ja Italian ja näiden liittolaisten kanssa. Se ei toiminut silloin, eikä se toimi nyt Venäjän kanssa.

Sotahistorioitsija toivoo länneltä ryhtiliikettä.

– Länsimailla oli tilaisuus osoittaa päättäväinen kantansa Venäjän hyökkäystä vastaan, kun venäläinen ohjus putosi Puolaan viime marraskuussa ja tappoi kaksi puolalaista. Jos Nato olisi kutsunut koolle kokouksen keskustelemaan 5. artiklasta, Putin olisi vetäytynyt, Kotšinev kirjoittaa.

Hänen mukaansa Ukraina kuitenkin lopulta voittaa sodan tavalla tai toisella.

– Ukrainalaisilla ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa. On vain sääli, että yhä enemmän ukrainalaisia ​​kuolee sodassa ennen kuin läntiset liittolaiset vihdoin antavat Ukrainalle optimaalisesti aseapua.