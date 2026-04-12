Kevään lämpöennätys meni rikki, maastopalovaroitus voimassa useilla alueilla

Kuluneen kevään lämpötilaennätys on mennyt rikki, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.
Eilen lauantaina Ylivieskan lentokentällä lämpötilaksi mitattiin 14,4 astetta.
Lämmön lisäksi sää on myös kuiva.
– Maastopalovaroitus on tänään voimassa suuressa osassa maata, joten avotulen teko on näillä alueilla kielletty, Ilmatieteen laitos kirjoittaa.
Varoituskartan mukaan maastopalovaroitus on voimassa koko maassa Lappia ja Koillismaata lukuun ottamatta. Varoitus on voimassa myös tulevina päivinä.
– Tuulisella säällä maastopalot leviävät erittäin nopeasti, Ilmatieteen laitos varoittaa.
Tänään sunnuntaina lämpötila voi jälleen hätyytellä 15 asteen rajaa, kertoo Foreca.
Ensi viikolla sään ennustetaan jatkuvan enimmäkseen aurinkoisena, poutaisena ja heikkotuulisena.
– Alkuviikolla lämpötila on päivisin suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä. Lapissakin päivälämpötilat vaihtelevat 6 asteesta 12 asteeseen. Pohjois-Lapissa voi olla paikoin viileämpää, meteorologi Sara Salonen kirjoittaa Forecan sääblogissa.
– Viikon edetessä korkeapaine saattaa ainakin hetkeksi antaa periksi. Ajoittaisten sateiden ja tuulisemman sään mahdollisuus kasvaa. Sää näyttää kuitenkin jatkuvan varsin lämpimänä ja mahdollisesti osassa maata myös aurinkoisena.