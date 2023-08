Lajiliitto päästää venäläiset kisoihin – haluaa edistää rauhaa ja solidaarisuutta

Yhä useammat kansainväliset lajiliitot ovat näyttäneet viime aikoinavihreää valoa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluulle kilpailuihin. Nyt tähän joukkoon on liittynyt kansainvälinen sulkapalloliitto BWF.

Urheilijat ovat olleet pelikiellossa siitä asti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sulkapalloliiton mukaan kielto päättyy ja he ovat tervetulleita kansainvälisiin kilpailuihin helmikuusta alkaen.

Liiton puheenjohtaja Poul-Erik Høyer kuvailee tiedotteessa, että ”tämä on tärkeä päätös urheilulle”. Hänen mukaansa näin liitto edistää myös rauhaa.

– Päätös poistaa kilpailukielto venäläisiltä ja valkovenäläisiltä urheilijoilta, jotka täyttävät osallistumiskriteerit yksittäisinä neutraaleina urheilijoina, on mielestämme myönteinen edistysaskel pyrkimyksessämme edistää rauhaa ja solidaarisuutta, hän sanoo.

