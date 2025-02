Lähikahvilani ulkopuolella Tukholmassa heitettiin kaksi kranaattia

Olen muutaman viimeisen vuoden aikana kirjoittanut useita kolumneja Ruotsin aina vain lisääntyvästä jengiväkivallasta; lapsisotilaista, nuorten värväämisestä palkkamurhaajiksi, gangfluencereistä, siitä kuinka väkivaltaan on jo niin turtunut ettei se enää yllätä.

Olen käyttänyt ylisanoja kuten “ennennäkemätön väkivallan aalto” – tai eivät ne silloin ylisanoilta tuntuneet – mutta nyt kun tilanne menee aina vain hullummaksi ja tulee iholle, sanat loppuvat kesken. Vuonna 2021 julkaistiin toimittaja Diamant Salihun jengisodasta kertova kirja Kunnes kaikki kuolevat. Tähän asti olen ajatellut, että sillä viitataan jengiväkivallan osapuoliin. Nyt alkaa tuntua siltä, että kaikilla tarkoitetaan ketä tahansa.

En oikein edes tiedä mistä aloittaa.

Tammikuu 2025 oli Ruotsissa äärimmäisen synkkä: 32 räjähdystä eteläisessä Ruotsissa, joista suuri osa Tukholmassa, ja erityisesti Etelä-Tukholmassa, omilla kulmilla.

Viime tiistaina ohikulkijat näkivät keskellä päivää henkilön heittävän käsikranaatin kohti kahvilaa, sitten toisen. Kumpikaan näistä ei onneksi räjähtänyt juuri silloin, vaan vasta myöhemmin poliisin eliminoitua ne valvotuissa olosuhteissa. Alueen asukkaille lähetettiin yleinen kehotus pysytellä sisätiloissa ja poissa ikkunoiden ääreltä.

Kyseessä oli lähibussipysäkkini viereinen kahvila. Tyttäreni jäi edellisenä iltana pois bussista sillä pysäkillä tullessaan kotiin yleisurheiluharjoituksista. Vaikka kyseinen katu ei ole kantakaupungin bulevardi, on tämä rauhallista ja sangen arvokasta seutua. Toki sekin on sanottava, että jos on jengisodan hierarkian huipulla, ei tarvitse enää asua slummissa. Esimerkiksi muutaman kilometrin päässä sijaitsevan Årstabergin asuntojen keskihinta on neljä miljoonaa kruunua. SVT:n mukaan Nero-verkoston avainhenkilö on kirjoilla talossa jonka sisäpihalla räjähti tiistai-iltapäivällä. Onneksi samassa pihapiirissä toimivan päiväkodin lapset olivat juuri silloin sisällä välipalalla.

Mafian keinot

Poliisin mukaan räjähdyksissä ei aina ole kyse rikollisryhmittymien välisistä selvittelyistä vaan tavallisten ihmisten pelottelusta. Pääasiassa Tukholman alueella toimivat jengit ovat siirtyneet varainhankinnassaan mafian suosimiin metodeihin kuten esimerkiksi kansalaisten ja pienyrittäjien kiristämiseen. Pienelläkin pommilla saadaan aikaan tuhoa ja ennen kaikkea pelkoa.

Poliisijohtaja Petra Lundhin mukaan Ruotsin poliisi on viime aikoina takavarikoinut yli 70 kiloa dynamiittia. Oletettavasti se on suurimmaksi osaksi peräisin pommitehtaasta joka ratsattiin Smoolannin Alvestassa. Viime vuonna tulli takavarikoi 16 käsikranaattia. Edellisvuonna niitä ei löydetty yhtäkään.

Käsikranaatteja salakuljetetaan Balkanin alueelta. Siellä niitä on edelleen pimeillä markkinoilla Jugoslavian hajoamissodan jäljiltä. Koska kyseessä on kertakäyttötavara, voimme olettaa että kysyntä pysyy korkeana. Etenkin kun jengien käyttämät pommiasiantuntijat istuvat pitkiä tuomioita eikä vaativampien räjähteiden valmistusta opita Youtube-videoiden tutoriaaleja katsomalla. Pommien valmistamiseen tarvittavia aineita on aiemmin varastettu rakennustyömailta, mutta entistä tiukemmat kontrollit ovat johtaneet saatavuuden tyrehtymiseen. Räjähteitä tehdään myös täysin laillisista ilotulitteista. Usean isomman raketin cocktail saa aikaan pahaa jälkeä rapussa, vaikka kuolonuhreilta vältyttäisiin. Johanneshovissa räjähtäneen pommin jäljiltä paikallinen lasimestari joutui vaihtamaan 370 ikkunaruutua. On selvää, että inhimillisen hädän lisäksi räjähdykset aiheuttavat valtavia kustannuksia yhteiskunnalle, vakuutusyhtiöille ja täysin sivullisille kansalaisille.

Räjähdysten lisäksi viime päivinä on tapahtunut kaksi raakaa palkkamurhaa, jotka ovat jälleen vieneet Ruotsia maailmankartalle tavalla, josta kukaan ei voi olla iloinen.

Keskiviikkoiltana jengijohtaja Rawa Majidin setä ammuttiin Husbyssä. Lähellä ollut partio kuuli laukaukset ja kiiruhti paikalle. Epäilty avasi tulen poliisia kohtaan. Poliisin mukaan se on ennenkuulumatonta. Aika näyttää oliko kyseessä paradigman muutos vai vain hermostunut nuori amatööri. Mahdollisesti kyseessä oli kosto Istanbulissa viikkoa aiemmin lahdatun ruotsalaisen jengikihon murhasta. Turkin poliisi on pidättänyt 19-vuotiaan Ruotsin kansalaisen epäiltynä teosta. Useiden asiantuntijoiden mukaan tilanne on äärimmäisen herkkä, ja keväästä on tulossa verinen. Kosto elää!

Koraanipolttaja Salwan Momikan viime keskiviikkona suorassa Tiktok-lähetyksessä tapahtunut teloitus tuskin oli pojankoltiaisen tekemä. Pääministeri Ulf Kristersson kutsui murhaa sanalla “spektakulärt” eikä sulkenut pois vieraan vallan mahdollista sekaantumista. Momika oli syytettynä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja tuomio oli määrä julistaa seuraavana päivänä. Momikan itsensä mukaan hänestä oli luvattu kahden miljoonan dollarin palkkio. Vaikka summa ei olisi niinkään suuri on selvää, että moni halusi hänet hengiltä. Momikan olinpaikka oli salainen, mutta mitä luultavammin hän paljasti sen itse lukuisilla TikTok-videoillaan, joita oli kuvattu myös parvekkeella. Terroritutkija Magnus Ranstorp arvioi Expressenin haastattelussa, että oikeilla resursseilla Momikan jäljille olisi voinut päästä jos on kyberkapasiteettia, mutta muistutti myös ettei Momikan ulkonäöllä sulauduta massaan.

Pääministeri Kristersson sanoi pari päivää sitten, että on aivan ilmeistä ettei valtiovallalla ole hallintaa väkivalta-aallon suhteen. Onko tämä kaikki saanut kansalaiset barrikadeille? Vaeltamaan soihtukulkueessa ja laulamaan kuorossa we shall overcome? Huolestumaan siitä valtavasta määrästä ruotsalaisia lapsia ja nuoria, jotka ovat valmiita riistämään hengen tuntemattomalta, ja riskeeraamaan oman tulevaisuuteensa ja koko elämänsä muutaman tuhannen kruunun tähden? Icke.

Eilen Melodifestivalenissa eli ruotsalaisten euroviisukarsinnoissa pidettiin ensimmäinen osakilpailu. Somefiidini mukaan Maja Ivarsson voitti ansaitusti. Lähikaupassani on tacoainekset erikoistarjouksessa, kuten aina helmikuussa, kun on Mellofest.

Mikäs kiire tässä on, valmiissa maailmassa.