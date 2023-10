Ruotsin lapsisotilaat, kuin Liberiassa tai Sierra Leonessa

Ruotsia vavisuttaa ennennäkemätön väkivallan aalto. Joka viikko, ellei peräti päivä, lehtien otsikot kirkuvat rajoista jotka on ylitetty. Rikollisuuteen langennut sukulainen tai sama sukunimi jengirikollisen kanssa voi johtaa teloitukseen omassa kodissa. Sattumanvaraista ja siksi niin kovin pelottavaa. Lauantaina Ruotsin Radion Ekot-ohjelmassa kansallisista operaatioista vastaavan yksikön johtaja Johan Olsson kertoi, että yli tuhat ihmistä on vaarassa joutua maalitauluksi. Olsson sanoi ymmärtävänsä kansalaisten huolen, mutta muistutti myös, että poliisi on estänyt lukuisia vakavia rikoksia ja myös ottanut kiinni tekijöitä aiempaa menestyksekkäämmin.

Yhteistä näille murhille on, että tekijät ja usein myös uhrit ovat lähes yksinomaan nuoria poikia. Muutama viikko sitten vain 13-vuotias Milo teloitettiin raa’asti päähän ampumalla. Syyttäjä on vahvistanut, että kuolemalla oli yhteyttä jengirikollisuuteen. Miten hädin tuskin äänenmurrokseen tulleet pojat edes ajautuvat jengiin ja mistä he saavat automaattiaseita joita ei todellakaan tilata verkkokaupasta?

Dagens Nyheterin haastatteleman poliisin David Sundin mukaan kyseessä on ikään kuin työvoimatoimisto, joka on suistunut raiteiltaan. DN:n tekemän kartoituksen mukaan murhien suunnitteluun osallistuu iso määrä johtohenkilöitä, mutta operaation suorittaa keskenkasvuinen ja innokas wanna-be -kriminaali, joka ei hallitse sen koommin asetta kuin omia hermojaankaan. Murhatehtävä, kutsuttakoon sitä nyt tässä vaikka työpaikkailmoitukseksi, julkaistaan suljetuissa chatti-ryhmissä ja salatuissa sosiaalisissa verkkopalvelimissa, joiden periferiassa nuoret ovat.

Henkilö joka haluaa ottaa tehtävän vastaan ilmoittaa kiinnostuksensa sekä palkkatoiveen. Uhrin tiedot, kuten kotiosoite, suosikkiravintolat tai ylipäätään paikat joissa tämä on tavattavissa, ovat osa ilmoitusta. Mukana on myös mahdollinen “goare” eli juudas. Hän on henkilö uhrin lähipiirissä, joka maksua vastaan kertoo salaisia tietoja tai houkuttelee tämän surmapaikalle. Verkosto hoitaa aseen tehtävän suorittajalle ja antaa tarkat ohjeet vaatetuksesta. Kohteeseen saavutaan taksilla joka on useimmiten tilattu ulkomailta. Pakoon sen sijaan käytetään kaikkea apostolinkyydistä skoottereihin, mutta jos “vihreä asunto” eli pakopaikka on kovin kaukana, niin taksi on vaihtoehto silloinkin. Ala-ikäiset ja ajokortittomat nuoret kun eivät itse voi ajaa pakoautoa. Luonnollisesti käytössä on kännykät joissa on prepaid-liittymä ja mahdollinen palkkio maksetaan käteisellä. Glooria ja katu-uskottavuus joka tekijälle lankeaa on poliisin mukaan mittaamaton ja paljon rahaa tärkeämpää.

Poliisipäällikkö Daniel Larsson ei epäröi verrata tilannetta Liberiaan ja Sierra Leoneen.

– He ovat lapsisotilaita matala-intensiivisessä sodankäynnissä eri ryhmien välillä.

Kesällä voimaan astunut laki mahdollistaa syytteen nostamisen esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että jengi on pyytänyt nuorta tarkkailemaan selustaa torilla tapahtuvan huumekaupan aikana. Vaikka pääsyyttäjä Eva Nemec Nordh katsookin, että laki on hyvä ja välttämätön uusrekrytoinnin torjumisessa, olisi hän toivunut kovempia rangaistuksia. “Se ei ylety niihin kaikkein vakavimpiin rikoksiin joihin lapsia värvätään.”

Aiemmin rikolliset verkostot rekrytoivat nuoria heidän omista ympyröistään; nuorisotalolta, kouluista ja kyliltä. Viime aikoina peli on radikaalisti muuttunut. Nyt ryhmää johdetaan ulkomailta ja kuka tahansa saa olla mukana. jos vain on lojaali johtajalle. Se on barbaarinen peli, jossa kaikki on kaupan ja mikään ei ole pyhää. Siinä missä tekijät olivat ennen niin sanotusti paikallisen poliisin tuttuja ja sosiaalitoimen asiakkaita, ovat he nyt usein kokonaan uusia nimiä jopa toiselta puolelta maata. Oikeastaan ainoa yhteinen nimittäjä näille lapsille ja nuorille on status ja raha.

Väkisinkin mieleen tulee Faust. Tuo fiktiivinen henkilöhahmo, joka myi sielunsa paholaiselle ja sai vastineeksi rajattoman tiedon sekä yliluonnollisia kykyjä maallisen elämänsä ajaksi, mutta alkoi myöhemmin katua kauppaansa. Vaikka osa nuorista hakeutuu tehtäviin vapaaehtoisesti ja rinta rottingilla, ei näin ole kaikkien kohdalla. Osa kuittaa huumevelat tappamalla jonkun itselle tuiki tuntemattoman ihmisen. Toiset on manipuloitu, jopa kidutettu suostumaan. Kidutusvideoita käytetään myös pelottelutarkoituksessa. Viesti on karu; vain luopiot katuvat ja heidät löytää hautausmaalta.