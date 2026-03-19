Lähi-idän sota vaikuttaa korkoihin, EKP varoittaa inflaatioriskistä

Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt pitää kaikki kolme ohjauskorkoaan ennallaan. EKP:n neuvosto päätti asiasta tänään torstaina.

Talletuskorko on edelleen tasan kaksiprosenttia, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,15 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 2,40 prosenttia.

Keskuspankki huomauttaa, että epävakaa maailmantilanne voi heijastua korkotilanteeseen lähitulevaisuudessa.

– Näkymät ovat huomattavasti aiempaa epävarmemmat Lähi-idässä käytävän sodan vuoksi, mikä luo ennakoitua nopeamman inflaation ja ennakoitua hitaamman talouskasvun riskejä. Sota vaikuttaa lyhyen aikavälin inflaatioon merkittävästi energiahintojen nousun takia. Keskipitkän aikavälin seuraukset riippuvat niin konfliktin voimakkuudesta ja kestosta kuin siitä, miten energiahinnat vaikuttavat kuluttajahintoihin ja talouteen, EKP katsoo tiedotteessa.

EKP:n neuvostolla on tiedotteensa mukaan kuitenkin hyvät edellytykset luovia eteenpäin tässä epävarmuudessa. Inflaatio on ollut kahden prosentin tavoitteen tuntumassa, pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat vankasti ankkuroidut ja talous on pitänyt pintansa viime vuosineljännesten aikana.

Lähiaikoina saatavat tiedot auttavat EKP:n neuvostoa arvioimaan, miten sota vaikuttaa inflaationäkymiin ja niihin liittyviin riskeihin.

Näin inflaation odotetaan kehittyvän

Tuoreessa ennusteessaan EKP arvioi kokonaisinflaation olevan keskimäärin 2,6 prosenttia vuonna 2026 ja kaksi prosenttia vuonna 2027 sekä 2,1 prosenttia vuonna 2028.

Inflaatioarvioita on tarkistettu joulukuun asiantuntija-arvioista ylöspäin, etenkin vuodelle 2026. Tämä johtuu siitä, että energiahinnat nousevat Lähi-idässä käytävän sodan vuoksi. Asiantuntijat arvioivat energia- ja elintarvikehinnoista puhdistetun inflaation olevan keskimäärin 2,3 prosenttia vuonna 2026 ja 2,2 prosenttia vuonna 2027 sekä 2,1 prosenttia vuonna 2028. Myös nämä arviot ovat korkeampia kuin joulukuussa lähinnä siksi, että energiahintojen nousu ruokkii energia- ja elintarvikehinnoista puhdistettua inflaatiota.

Talouskasvun odotetaan nyt olevan keskimäärin 0,9 prosenttia vuonna 2026 ja 1,3 prosenttia vuonna 2027 sekä 1,4 prosenttia vuonna 2028. Kasvuarvioita on siis tarkistettu alaspäin etenkin vuodelle 2026, sillä sota vaikuttaa maailmanlaajuisesti raaka-ainemarkkinoihin, reaalituloihin ja luottamukseen. Vähäisen työttömyyden, yksityisen sektorin vankkojen taseiden sekä julkisten puolustus- ja infrastruktuurimenojen odotetaan kuitenkin tukevan kasvua edelleen.

Koska EKP:n neuvosto on rahapolitiikan strategiassaan sitoutunut ottamaan riskit ja epävarmuuden huomioon päätöksenteossaan, asiantuntijat ovat arvioineet myös havainnollisilla vaihtoehtoskenaarioilla, miten sota Lähi-idässä voi vaikuttaa talouskasvuun ja inflaatioon.

Skenaarioanalyysin mukaan öljy- ja kaasutoimitusten pitkittyneet häiriöt nopeuttaisivat inflaatiota ja hidastaisivat kasvua perusskenaarioon verrattuna. Keskipitkän aikavälin inflaatiovaikutukset riippuvat ratkaisevasti siitä, kuinka suuria välillisiä vaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia perusskenaariota voimakkaampi ja pitkäkestoisempi energian hintasokki aiheuttaa.